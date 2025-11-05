Nie śmietana i nie jogurt. Do pomidorowej dodaję coś innego, wychodzi bajecznie kremowa

Pomidorowa to jedna z najpopularniejszych, a przy tym najbardziej lubianych zup w naszym kraju. Podaje się ją zarówno na co dzień, jak i od święta. Jest prosta w przygotowaniu, a więc wcale nie trzeba być mistrzem w kuchni, żeby wyszła naprawdę pyszna. Można podawać ją z makaronem, ryżem czy domowymi kluskami.

Dodaj to do zupy pomidorowej

Charakterystyczny smak tej zupy pochodzi z aromatycznych i dojrzałych pomidorów lub koncentratu pomidorowego. Z kolei odrobina śmietany lub jogurtu naturalnego delikatnie zabiela tę potrawę, a także nadaje jej cudownej delikatności. Ja jednak znalazłam sposób, by to danie smakowało jeszcze lepiej i zamiast wspomnianych produktów dodaję trochę mleczka kokosowego z puszki. Nadaje ono zupie nie tylko aksamitnej kremowości, ale też egzotycznego posmaku kokosa.

Na duży garnek odpowiednia będzie jedna puszka takiego mleczka. Wlewaj jednak je stopniowo i mieszaj. Pamiętaj, że zawsze lepiej dolać, niż przesadzić z ilością. Takie mleczko idealnie sprawdzi się też do innych zup kremów, na przykład dyniowej, która o tej porze roku jest niezwykle popularna. Doskonale też łagodzi kwasowość pomidorów. Pamiętaj, aby wybierać tłuste mleczko kokosowe (minimum 60% ekstraktu kokosowego).

Czym jeszcze urozmaicić pomidorówkę?

Możesz do tej zupy dodać też serek mascarpone, który sprawi, że stanie się kremowa i jeszcze gęstsza. Warto go rozcieńczyć z odrobiną gorącej zupy przed dodaniem do całości. Jeżeli szukasz z kolei lżejszej i mniej kalorycznej alternatywy dla śmietany, możesz użyć maślanki. Z bardziej egzotycznych dodatków idealnie sprawdzi się pasta z nerkowców. Namoczone i zblendowane na gładką pastę orzechy nerkowca będą świetne do tego dania. Nadadzą mu też więcej wartości odżywczych, ponieważ są bogate w białko i zdrowy tłuszcz.

Ciekawym pomysłem jest też dorzucenie pieczonej czerwonej papryki (możesz ją upiec razem z pomidorami na zupę). Nada całości słodyczy i głębi. Doskonale sprawdzi się też wędzona papryka w proszku, która nada daniu dymnego aromatu. Nietypowym, ale dobrym dodatkiem jest cynamon (wystarczy płaska łyżeczka na duży garnek zupy). Możesz użyć też odrobiny miodu, który jest dobrą alternatywą tradycyjnego cukru (dodają go niektóre panie domu do zupy pomidorowej).

