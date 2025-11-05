Nie robię gęsiny na 11 listopada. To mięso jest tańsze, delikatniejsze i znika ze stołu w kilka minut

Już niebawem 11 listopada, czyli Narodowe Święto Niepodległości. Jest to jednak także Dzień Świętego Marcina. Zgodnie ze staropolską tradycją serwuje się wtedy gęsinę na obiad. Zwyczaj ten związany jest z legendą o świętym Marcinie z Tours. Aby uniknąć zaszczytów należnych biskupowi, ukrył się w gęsiarni. Niestety, głośne gęganie tych ptaków zdradziło jego kryjówkę. Do dzisiejszego dnia tradycyjnie na obiad podaje się wówczas mięso z gęsi, zgodnie z przysłowiem: „Na Świętego Marcina najlepsza gęsina”.

Zamiast gęsi na 11 listopada

Ja jednak nie jestem fanką gęsiny. Przede wszystkim wynika to z tego, że mięso gęsi ze skórą jest jednym z najbardziej kalorycznych mięs drobiowych — ma 300–370 kcal na 100 gramów. Większość tej kaloryczności pochodzi z tłuszczu. Bez skóry kaloryczność znacznie spada, ponieważ samo mięso gęsie ma około 160–175 kcal na 100 gramów. Traci się jednak wtedy część smaku, więc to tak naprawdę dość słaby kompromis. Minusem gęsiny jest także ciężkostrawność i spora zawartość cholesterolu. Unikać jej powinny osoby z wrażliwym układem pokarmowym. Dodatkowo gęsina jest mięsem dość drogim i trudnodostępnym.

Ja zamiast niej zawsze wybieram coś lepszego — pierś z indyka, czyli najchudsze mięso drobiowe. Jest też bardzo bogate w białko, ponieważ zawiera komplet aminokwasów egzogennych (nasz organizm nie potrafi ich sam wytworzyć). Do tego ma najmniej tłuszczu.

Jak przyrządzić pierś z indyka?

Mięso z indyka można przygotować na wiele pysznych sposobów. Ma ono łagodny smak, który doskonale łączy się z różnymi przyprawami i dodatkami — zarówno słodkimi, jak i słonymi. Cudownie smakuje na przykład w marynacie miodowo-musztardowej z dodatkiem czosnku i ziół prowansalskich.

Możesz przyrządzić to mięso również w wersji „na słodko” — z suszonymi śliwkami lub morelami. Cudownie też smakuje rolada przygotowana z indyka. Zamiast podawać go w całości, rozbij pierś na duży płat, a następnie nafaszeruj suszoną żurawiną, orzechami włoskimi i serem feta. Możesz też wybrać wersję wytrawną — ze szpinakiem i suszonymi pomidorami. Doskonale smakuje również indyk z sosem na bazie białego wina.

