W Biedronce rusza oferta „3+3” i „5+5 gratis”. Masło też w świetnej cenie, ale tylko przez chwilę

Kupowanie produktów na różnych promocjach w supermarketach to świetny sposób na zaoszczędzenie. Nie musi się to odbywać tylko przypadkowo, gdy akurat jesteśmy na zakupach. Warto to sobie dobrze zaplanować, by nabyć wszystkie produkty, których potrzebujemy, ale w atrakcyjnej cenie. W tym celu wystarczy po prostu regularnie śledzić gazetki promocyjne.

Tanie masło w Biedronce

W Biedronce w świetnej cenie dostaniesz masło ekstra „Łowickie”. Przy zakupie trzech sztuk kupisz je aż o 41 procent taniej niż zwykle. Cena regularna to 8,49 zł, jednak w ramach specjalnej oferty dostaniesz je za jedyne 4,99 zł. Limit dzienny to sześć sztuk na kartę Moja Biedronka. Ta oferta obowiązuje od środy do piątku (6–8 listopada).

Dobrym pomysłem jest kupienie większej ilości masła, ponieważ przydaje się ono do wielu potraw, ale też różnych ciast. Pamiętaj, że przed tobą długi weekend. Dla wielu oznacza to odwiedziny rodziny, a co za tym idzie – też więcej pieczenia i gotowania.

Co jeszcze warto kupić?

Warto włożyć do koszyka także cukier. Dostaniesz go w ramach promocji „5 plus 5 gratis”. Chodzi o cukier biały (1 kilogram) marki Sweet Family, Diamant, Polski Cukier, Królewski. Cena za jedną sztukę to 2,99 zł, natomiast przy zakupie 10 opakowań za jedną sztukę zapłacisz tylko 1,50 zł. Obowiązuje jednak limit dzienny 10 kilogramów na Kartę Moja Biedronka. Promocja trwa od czwartku do soboty (6–8 listopada).

Cukier to produkt, który śmiało możesz kupować w dużej ilości. Zwróć jedynie uwagę na to, by przechowywać go w odpowiedni sposób. Po otwarciu opakowania cukier trzymaj w suchym i szczelnie zamkniętym pojemniku. Bez obaw możesz więc nabyć większą ilość tego produktu, by wykorzystać go w przyszłości, a przy tym zaoszczędzić.

Z kolei tylko w sobotę (8 listopada) mleko UHT 3,2% marki „Mleczna Dolina” dostaniesz w ramach oferty „3 plus 3 gratis”. Jeśli kupisz więc 6 sztuk, za każdą z nich zapłacisz tylko 1,75 zł zamiast 3,49 zł. Limit dzienny to 12 sztuk.

Czytaj też:

Ta bułka z Biedronki to złoto dla jelit i sylwetki. Dietetyk zdradza, dlaczego warto jeść ją codziennieCzytaj też:

Dietetyk ostrzega: ten błąd żywieniowy popełnia większość seniorów! Cierpi wątroba i pamięć