Ta dieta „udaje post”. Opóźnia starzenie, ale korzyści jest cała lista. Jakich zasad przestrzegać?

Każdy z nas chciałby jak najdłużej zachować młodość. Czy jest jednak na to sposób? Okazuje się, że tak. Wyniki najnowszych badań pokazały, że przestrzeganie odpowiedniej diety może pozytywnie wpłynąć na nasz wiek biologiczny, który odzwierciedla stan naszego zdrowia i funkcjonowania ciała. Nie zawsze jest identyczny z wiekiem chronologicznym określającym liczbę lat od urodzenia. Co więc zrobić, by „odjąć sobie lat”? Znaleźli na to sposób badacze – wystarczy wdrożyć odpowiednią dietę.

Dieta, która może odmłodzić – najnowsze badania

Poprawa zdrowia i wydłużenie ludzkiego życia to jedne z aspektów, które są szczegółowo badane przez specjalistów. Czy istnieje sposób, by „czas stanął w miejscu”? Okazuje się, że tak. Dieta, która może odmłodzić – to stwierdzenie brzmi jak slogan reklamowy, jednak ma potwierdzenie naukowe. Chodzi o dietę naśladującą post – czyli Fasting Mimicing Diet (FMD). Według nowego badania przeprowadzonego pod kierunkiem USC Leonard Davis School of Gerontology systematyczne przestrzeganie tej diety może zmniejszyć objawy starzenia się układu odpornościowego, a także wpłynąć na zmniejszenie stłuszczenia wątroby i insulinooporności. To z kolei przekłada się na niższy wiek biologiczny. Wyniki badania zostały opublikowane na łamach „Nature Communications”. Jest to już kolejne badanie, które potwierdza korzystne działanie tej diety na cały nasz organizm.

„To badanie po raz pierwszy przedstawia dowody na redukcję wieku biologicznego z dwóch różnych badań klinicznych, którym towarzyszą dowody na odmłodzenie funkcji metabolicznych i odpornościowych” – wyjaśnił prof. Valter Longo, autor badania.

Czym jest dieta FMD naśladująca post?

Fasting Mimicing Diet (FMD) to pięciodniowa dieta naśladująca post. Polega na spożywaniu produktów o obniżonej zawartości białek, tłuszczu, węglowodanów, a jedzeniu tych bogatych w zdrowe tłuszcze nienasycone. Jej celem jest naśladowanie efektu postu, który jest oparty wyłącznie na wodzie. Różnica polega na tym, że dieta ta ma jednak zapewnić niezbędne składniki odżywcze, które powinny zostać dostarczone do naszego organizmu. Została ona opracowana przez prof. Valtera Longo z USC Leonard Davis School.

Długotrwała głodówka może skutkować niedożywieniem i osłabieniem organizmu, dlatego dieta FMD polega na ograniczeniu jedzenia, jest po prostu łatwiejszą i zdrowszą wersją tradycyjnego postu.

Jak działa dieta opóźniająca starzenie się organizmu?

Inne badania przeprowadzone na temat tej diety wykazały, że jej stosowanie wiąże się z wieloma korzyściami, między innymi wspomaga regenerację komórek macierzystych, ale też redukuje objawy demencji i obniża czynniki ryzyka zachorowania na nowotwory, cukrzycę, choroby serca i inne schorzenia wynikające z wieku. Zdaniem naukowców już przeprowadzenie jednego lub dwóch cyklów diety FMD przez 5 dni w miesiącu może przekładać się na realne korzyści dla organizmu (wnioski te płyną jednak z badania przeprowadzonego na myszach).

Badacze wzięli jednak „pod lupę” też działanie tej diety na ludzi – przebadali dwie grupy populacji. Składały się one z kobiet i mężczyzn w wieku 18-70 lat. Jedna grupa stosowała dietę FMD, a drugą była grupa kontrolna, której zasugerowano stosowanie diety śródziemnomorskiej (uważanej za najzdrowszą na świecie). Osoby, które stosowały dietę FMD przeszły przez 3-4 miesięczne cykle, podczas których respektowały założenia tej diety przez 5 dni w miesiącu, a przez pozostałe odżywiały się w normalny sposób. Badania krwi osób stosujących dietę FMD pokazały, że zmniejszyły się u nich czynniki ryzyka wystąpienia cukrzycy (mieli oni niższe wyniki hemogloglobiny glikolowanej HbA1c – jednego z podstawowych markerów cukrzycy). Ale to nie wszystko, ponieważ badanie rezonansem magnetycznym wykazało zmniejszenie stłuszczenia wątroby i narządów wewnętrznych (jest to związane z obniżonym ryzykiem zespołu metabolicznego). Dokładna analiza statystyczna wyników obu badań wykazała, że stosując dietę FMD można obniżyć swój wiek biologiczny o średnio 2,5 roku.

