Dlaczego waga wzrasta podczas okresu?

Badania medyczne wykazały około 150 objawów, które mogą wystąpić w dniach poprzedzających okres. Zwiększone zachcianki na jedzenie, silny głód, zatrzymywanie wody i obrzęki są objawami napięcia przedmiesiączkowego, które mogą sprawić, że czujesz, jakbyś przybrała na wadze. Dodatkowe kilogramy na wadze nie wynikają jednak z tkanki tłuszczowej, ale wywołuje je większa ilość wody. Najczęściej objawy pojawiają się na kilka dni przed okresem, ale zdarza się, że występują już wcześniej, pogarszając nasze samopoczucie i wpływając na naszą psychikę.

Przyrost masy ciała podczas miesiączki: co się za tym kryje?

Za wzrostem wagi w czasie miesiączki stoi zatrzymanie wody, a także zwiększenie apetytu. W czasie okresu kobiety mają tendencję do tego, by gromadzić nadmiar wody w organizmie. Może to sprawić, że na wadze zauważymy dodatkowe kilogramy. Najczęściej objawy te mijają po zakończeniu miesiączki.

Przyrost wagi spowodowany jest również... nadmiernym apetytem. Przed miesiączką wiele kobiet ma apetyt na słone przekąski czy słodycze. Burza hormonalna sprawia, że nie zawsze potrafią sobie ich odmówić, czego efektem jest nie tylko wzrost wagi, ale i zatrzymanie wody w organizmie. Aby tego uniknąć, należy wyeliminować sól z diety oraz dbać o to, by pić duże ilości wody. Warto również nie rezygnować z wysiłku fizycznego, nawet gdy nie czujemy się najlepiej. Długi spacer może dotlenić organizm, a także pobudzić metabolizm i poprawić trawienie, co poprawi samopoczucie. Brak aktywności fizycznej może nasilić problemy z zaparciami i spowodować wzrost apetytu.

Zmiany apetytu

Cykl miesiączkowy może powodować zmiany apetytu. Dla niektórych zmiany te mogą prowadzić do obaw związanych z przyrostem masy ciała. Zmiany apetytu zwykle występują na różnych etapach cyklu miesiączkowego zwanych fazą pęcherzykową i fazą lutealną:

Faza pęcherzykowa . Faza ta zaczyna się, gdy krwawisz i kończy się, zanim zaczniesz owulować. Estrogen jest dominującym hormonem podczas tej fazy. Ponieważ estrogen hamuje apetyt, możesz mniej jeść podczas tej fazy.

. Faza ta zaczyna się, gdy krwawisz i kończy się, zanim zaczniesz owulować. Estrogen jest dominującym hormonem podczas tej fazy. Ponieważ estrogen hamuje apetyt, możesz mniej jeść podczas tej fazy. Faza lutealna. Faza ta rozpoczyna się po owulacji i trwa do pierwszego dnia następnego okresu. W fazie lutealnej progesteron jest hormonem dominującym. Ponieważ progesteron stymuluje apetyt, możesz jeść więcej podczas tej fazy.

Poprzednie badania wykazały, że kobiety dostarczają więcej kalorii podczas fazy lutealnej w porównaniu z fazą pęcherzykową cyklu miesiączkowego. W badaniu z 2016 r. odkryto, że kobiety mają tendencję do spożywania większej ilości białka podczas fazy lutealnej miesiączki. Kobiety zgłaszają również zwiększone pragnienie jedzenia, szczególnie słodyczy, czekolady i słonych potraw.

Nie wszystkie badania pokazują, że apetyt na jedzenie powoduje zwiększenie liczby spożywanych kalorii i zwiększenie masy ciała.

Zatrzymywanie wody i obrzęki

Kobiety mogą odczuwać zwiększone zatrzymywanie wody i soli przez cały okres. Wynika to ze wzrostu hormonu progesteronu. Progesteron aktywuje hormon aldosteron, który powoduje, że nerki zatrzymują wodę i sól.

Zatrzymywanie wody może prowadzić do wzdęć i obrzęków, szczególnie w jamie brzusznej, rękach i nogach. To może sprawiać wrażenie przybrania na wadze. Może również sprawić, że... ubrania będą mocniej przylegać.

Jednak zatrzymywanie wody nie zawsze oznacza zwiększenie masy ciała. Badanie z 2014 r. badało zatrzymywanie wody u kobiet, które skarżyły się na obrzęk podczas okresu. Pomiary obwodów przeprowadzone w trakcie badania wykazały, że uczestniczki miały znaczny obrzęk w obszarach twarzy, piersi, brzucha, kończyn górnych i dolnych, obszaru łonowego. Jednak nie nastąpiły znaczące zmiany masy.

Zatrzymanie wody a zaparcia

Zatrzymanie wody i nieodpowiednie jej wypijanie może doprowadzić również do problemów trawiennych. Część kobiet skarży się na bóle brzucha, wzdęcia i zaparcia w czasie miesiączki lub tuż przed nią. W takiej sytuacji również jedyne rozwiązanie polega na zwiększeniu ilości wypijanych płynów, a także wzbogaceniu diety w świeże warzywa, kasze i produkty bogate w błonnik.

Problemy mogą rozpocząć się już w drugiej fazie cyklu i w okresie bezpośrednio poprzedzającym wystąpienie miesiączki. Odpowiadają za nie częściowo zmiany hormonalne, a samopoczucie poprawia się po zakończeniu miesiączki. Warto jednak zadbać o właściwe nawodnienie i zdrowe odżywianie nie tylko przed miesiączką, ale w ciągu całego cyklu. Dzięki temu zadbamy o perystaltykę jelit i usprawnimy funkcjonowanie układu trawiennego.

Okres a waga — kiedy się ważyć?

W czasie okresu waga wzrasta, więc aby się nie denerwować tym faktem, lepiej jest po prostu unikać ważenia się. Dbając o prawidłowe nawodnienie organizmu, pijąc dużo wody oraz ziół o działaniu moczopędnym, możemy zapobiec odkładaniu się wody w organizmie. Należy również wyeliminować niezdrowe przekąski oraz nie zaniedbywać aktywności fizycznej.

Przyjęło się, że kobieta może przybrać w czasie okresu dodatkowy kilogram. Jeśli w trakcie okresu przybiera więcej, warto zastanowić się nad swoją dietą. Nadmierny przyrost wagi może wskazywać na zaburzenia hormonalne.

Czy waga spadnie?

Spadek wagi najczęściej obserwowany jest tuż po zakończeniu miesiączki. Wahania wagi są naturalne dla kobiet i wynikają z ich cyklu menstruacyjnego. Wzrost masy ciała nie powinien jednak przekraczać 2 kilogramów. Jeśli waga podczas okresu jest większa, wskazuje to na proces zatrzymania wody i oznacza konieczność wprowadzenia zmian w sposobie odżywiania się oraz trybie życia. Dodatkowe kilogramy same nie znikną, należy zadbać o aktywność fizyczną oraz o zdrową dietę. Często podjadanie niestety tylko zwiększa masę ciała i może faktycznie wpłynąć na przyrost wagi oraz na pogorszenie samopoczucia.

