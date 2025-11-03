Tajemnica długowieczności? Ten napój to stały element diety stulatków, piją go litrami

Niebieskie Strefy (Blue Zones) to regiony na świecie, gdzie ludzie żyją znacznie dłużej niż wynosi średnia światowa. Mieszka tam więc wysoki odsetek stulatków. Miejsca te charakteryzują się nie tylko długowiecznością ludzi, ale również tym, że mogą się oni pochwalić dobrym stanem zdrowia jak na swoje lata. Wpływają na to więzi społeczne, aktywność fizyczna, niski poziom stresu, a także odpowiednia dieta, która zawiera duże ilości warzyw, owoców, roślin strączkowych, a także ryb i produktów mlecznych.

Ten napój piją stulatkowie

To jednak nie wszystko. Tajemnicą jest również regularne picie jednego napoju — chodzi mianowicie o kawę. Jest ona integralną częścią życia w takich Niebieskich Strefach jak Ikaria (Grecja), Sardynia (Włochy) oraz Nicoya (Kostaryka). Bardzo ważne jest jednak to, że pije się ją tam w umiarkowanych ilościach, czyli 1–3 małe filiżanki dziennie. Co więcej, zazwyczaj w „czystej” postaci, bez dodatku cukru, śmietanki czy niezdrowych syropów smakowych. Nadmierna ilość tego napoju i wymienione dodatki mogą bowiem negatywnie wpływać na nasze zdrowie.

Nie pije się jej jednak tak, jak my w Polsce jesteśmy do tego przyzwyczajeni — w pośpiechu, traktując kawę jako sposób na pobudzenie. W obszarach, gdzie ludzie żyją naprawdę długo, jest ona elementem relaksu i budowania więzi społecznych.

Dlaczego kawa sprzyja długowieczności?

Umiarkowane spożycie kawy wpływa korzystnie na nasze zdrowie. Zmniejsza ona ryzyko chorób układu krążenia i udaru mózgu. Dodatkowo pomaga poprawiać funkcje naczyń krwionośnych. Jest też jednym z najbogatszych źródeł przeciwutleniaczy w diecie. Zawiera bowiem kwas chlorogenowy, który pomaga walczyć ze stresem oksydacyjnym prowadzącym do wielu chorób oraz szybszego starzenia się organizmu. Działanie antyoksydacyjne przyczynia się także do niższego ryzyka chorób, takich jak choroba Parkinsona i choroba Alzheimera. Koniecznie zobacz też, o jakiej porze najzdrowiej jest pić kawę.

