Ten chleb odmładza komórki i chroni serce. Ekspertki apelują: seniorzy powinni jeść go częściej

Chleb to dla wielu osób jeden z podstawowych elementów codziennego jadłospisu. Zresztą nie bez powodu. Pieczywo jest świetną „bazą” dla różnego rodzaju przekąsek. Świetnie pasuje praktycznie do wszystkiego — wędlin, past warzywnych, serów, a także owoców. Może też dostarczyć składników ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, zwłaszcza po sześćdziesiątym roku życia, pod warunkiem że zostanie odpowiednio dobrane. Zobacz, jaki produkt będzie najlepszy dla seniorów.

Jaki chleb jest najzdrowszy dla seniorów?

Osoby po sześćdziesiątym roku życia powinny częściej sięgać po chleb jęczmienny pełnoziarnisty z dodatkiem młodego jęczmienia. To mało popularne pieczywo, ale ma wiele cennych właściwości. Zawdzięcza je przede wszystkim surowcom, z jakich jest wytwarzany. Jęczmień jest prawdziwą skarbnicą błonnika, aminokwasów, witamin, minerałów, a także nienasyconych kwasów tłuszczowych. Dlatego też zyskał status żywności funkcjonalnej. Mianem tym określa się jedzenie o korzystnym wpływie na zdrowie, który został potwierdzony w badaniach naukowych i wykracza poza dostarczanie organizmowi składników mineralnych. Wspomniały o tym ekspertki z Zakładu Biologii Medycznej Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie – Katarzyna Kawka oraz Marta Kinga Lemieszek. Swoje spostrzeżenia zawarły w jednym ze swoich artykułów.

Yu i wsp. wykryli w nich [ziarnach jęczmienia – przyp. red.] kwasy hydroksybenzoesowe (p-hydroksybenzoesowy, wanilinowy i protokatechowe) oraz pochodne kwasu cynamonowego (kumarowy, kawowy, ferulowy oraz kwasy chlorogenowe) [30]. Z kolei Lachman i wsp. otrzymali z ziaren jęczmienia następujące grupy związków fenolowych: flawonoidy, leukoantocyjanidyny, kumaryny i katechiny – czytamy w opracowaniu pod tytułem „Prozdrowotne właściwości młodego jęczmienia”.

Wiele potwierdzonych naukowo walorów prozdrowotnych mają również zielone pędy jęczmienia. Neutralizują wolne rodniki, spowalniają procesy starzenia i chronią komórki przed uszkodzeniem. Łagodzą też stany zapalne w organizmie. Wspierają układ nerwowy i odgrywają istotną rolę w profilaktyce depresji. Co więcej, pomagają obniżać poziom glukozy we krwi. Wykazują działanie przeciwnowotworowe i przeciwmiażdżycowe. W dodatku wspierają pracę układu pokarmowego. W rezultacie zmniejszają ryzyko wystąpienia wielu problemów zdrowotnych, z którymi zmagają się często osoby po sześćdziesiątym roku życia.

Niemniej jednak wciąż brakuje szczegółowych danych na temat molekularnych mechanizmów jego działania. W konsekwencji wskazane jest przeprowadzenie dodatkowych badań celem zgłębienia tego zagadnienia. Ponadto warto podkreślić, że w ciągu 30 lat stosowania nie pojawiły się informacje o negatywnych skutkach spożycia jęczmienia – podkreślają ekspertki.

Jaki jeszcze chleb warto włączyć do diety seniorów?

Dobrym wyborem jest również chleb razowy. Jest źródłem błonnika pokarmowego. Dostarcza też witamin z grupy B, żelaza, magnezu, cynku i miedzi, a także antyoksydantów i fitoskładników, na przykład lignanów. Dzięki temu wspiera pracę jelit, reguluje poziom cukru we krwi, pomaga utrzymać cholesterol w normie i daje długie uczucie sytości, co ułatwia kontrolowanie wagi. Podobnie na organizm działa chleb orkiszowy. Dlatego to pieczywo również warto włączyć do diety seniora (i nie tylko).

