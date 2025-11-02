Zastąp nimi ser. Mało kto w Polsce je zna, a obniżają cholesterol i bajecznie smakują. Wypróbuj!

Większość Polaków niestety nie zdaje sobie sprawy z istnienia świetnego produktu, który powinien znaleźć się w każdej kuchni. Mowa o płatkach drożdżowych. To nie tylko doskonały dodatek do wielu potraw, ale również źródło cennych właściwości. Mają charakterystyczny, lekko serowy smak, dlatego często są wykorzystywane jako element potraw wegańskich i wegetariańskich (stanowią substytut sera). Też musisz ich spróbować.

Jakie właściwości mają płatki drożdżowe

Płatki drożdżowe to przede wszystkim doskonałe źródło pełnowartościowego białka (mają go około 40–55 g na 100 g produktu). Oznacza to, że dostarcza dziewięciu niezbędnych aminokwasów. Jest to bardzo ważne, ponieważ nasz organizm nie jest w stanie sam ich syntetyzować. Jest to szczególnie istotne w przypadku osób, które w swojej diecie nie uwzględniają mięsa. Białko jest niezbędne między innymi do budowy i regeneracji mięśni. Wspiera również układ odpornościowy. Dodatkowo płatki drożdżowe są skarbnicą witamin z grupy B, które są kluczowe, by mogły zachodzić różne procesy metaboliczne. Redukują między innymi poziom „złego” cholesterolu LDL (konkretnie chodzi o witaminę B3, czyli niacynę).

To także cenne źródło błonnika pokarmowego, który wspiera perystaltykę jelit i prawidłowe trawienie. Zapewnia również dłuższe uczucie sytości. Płatki te są także bogate w cynk, wspierający układ odpornościowy. Zawierają też selen, czyli silny przeciwutleniacz. Chroni on komórki przed uszkodzeniami. Są także bogate w magnez i potas.

Jak wykorzystać płatki drożdżowe?

Takie płatki drożdżowe są dość wszechstronnym produktem, który wielu potrawom nada przyjemny, serowy posmak. Możesz je dorzucić między innymi do sałatek, makaronów i różnego rodzaju sosów. Doskonale sprawdzą się również do zup, ale też past kanapkowych. To jednak nie wszystko. Można je wymieszać z bułką tartą jako składnik panierki lub dodać do wegańskich kotletów. Ciekawym pomysłem jest też posypanie nimi zapiekanki lub pizzy, dzięki czemu uzyskasz smak zbliżony do parmezanu.

