Polacy ruszyli do Stokrotki po „2 plus 1 gratis”. Akcja potrwa tylko trzy dni

Po świątecznym weekendzie lodówki i kuchenne szafki Polaków często świecą pustkami. Na szczęście można łatwo uzupełnić zapasy podstawowych produktów spożywczych, zwłaszcza że wiele popularnych sieci handlowych organizuje różne akcje rabatowe. Jedną z nich jest Stokrotka. Zobacz, dlaczego tym razem warto ją odwiedzić.

Na czym możesz zaoszczędzić w Stokrotce?

Sieć rozdaje za darmo Masło Extra Polskie marki Mlekovita. Włóż do koszyka trzy kostki tego smarowidła, a przy kasie zapłacisz tylko za dwie z nich. Co ważne, ta promocja nie ma narzuconych limitów. Możesz więc wziąć tyle produktów, ile potrzebujesz, nie tracąc okazji do odciążenia domowego budżetu.

Taniej kupisz też biały cukier kryształ. Oferta obejmuje takie marki jak na przykład Sweet Family, Diamant czy Polski Cukier. Teraz jedna paczka słodzidła kosztuje tylko złotówkę i 97 groszy, czyli ponad 30 procent mniej niż zwykle. Upust nalicza się jednak dopiero przy nabyciu 5 sztuk produktu. Limit to dziesięć opakowań na jeden paragon.

Stokrotka przygotowała również ciekawą propozycję dla miłośników ziemniaków. Za kilogram warzyw trzeba zapłacić tylko 99 groszy. Rabat jest spory, bo cena w „normalnych” warunkach wynosi ponad trzy razy więcej, czyli 2 złote i 99 groszy. W tym przypadku sieć nie nałożyła na konsumentów żadnych zakupowych ograniczeń.

Zniżki w Stokrotce dla wszystkich

Przedstawione promocje są dostępne dla każdego. By z nich skorzystać, nie trzeba posiadać żadnych specjalnych kart. Nie musisz też aktywować kodów w aplikacji lojalnościowej. Wystarczy, że odwiedzisz sieć i zrobisz zakupy. Pamiętaj przy tym o jednej istotnej kwestii – akcje rabatowe trwają tylko przez trzy dni. Zaczynają się w poniedziałek, a kończą w środę (3-5 listopada 2025 roku). Masz więc niewiele czasu na tanie zakupy. Lepiej się pospiesz, jeśli chcesz zaoszczędzić.

