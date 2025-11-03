Te hity znikają z półek Lidla w kilka godzin. Kto pierwszy, ten lepszy, bo akcja „2+1” tylko w 1 dzień

Poniedziałek po wolnym weekendzie to idealny moment na uzupełnienie kuchennych zapasów. Właśnie wtedy znane sieci handlowe ruszają z akcjami promocyjnymi na popularne produkty spożywcze. Tym razem tłumy Polaków z pewnością zjawią się w Lidlu. Trudno się temu dziwić, bo można tam zgarnąć wiele ciekawych artykułów po znacznie niższej cenie niż zwykle. Uwagę przyciągają zwłaszcza niektóre z nich. Sprawdź szczegóły i nie przegap swojej szansy, by zaoszczędzić.

Obniżki cen tylko dla wybranych. Kto skorzysta?

Promocje, o których mowa, są dostępne tylko dla wybranych klientów. Skorzystają z nich jedynie ci konsumenci, którzy zeskanują aplikację Lidl Plus i aktywują specjalny kupon. Pobranie aplikacji nie powinno nikomu sprawić trudności. Można ją pobrać za darmo ze sklepu internetowego – App Store lub Google Play. Potem wystarczy już tylko zainstalować aplikację w swoim telefonie i przejść krótki proces rejestracji. Rejestracja zajmie zaledwie kilka minut.

Na czym możesz zaoszczędzić w Lidlu?

Lidl przygotował atrakcyjną promocję na masło ekstra Łaciate. Jej zasady są banalnie proste. Włóż do koszyka trzy kostki tego smarowidła w cenie 7 złotych i 99 groszy za sztukę, a przy kasie zapłacisz tylko za dwie z nich. W rezultacie koszt jednego opakowania wyniesie około 5,33 zł. Jeśli chcesz skorzystać z oferty, musisz się jednak spieszyć. Akcja trwa przez bardzo krótki czas. Zaczyna się i kończy tego samego dnia – 3 listopada 2025 roku. Pamiętaj też o ograniczeniach zakupowych, jakie sieć nałożyła na klientów. W ramach opisanej akcji możesz zgarnąć jedynie trzy masła (w tym jedno gratis) na jeden kupon dostępny w aplikacji Lidl Plus.

Znacznie taniej możesz kupić też mleko UHT 3,2% z Polskiej Mleczarni marki Mlekovita. Cena jednego kartonu spadła do 1 zł 49 gr, podczas gdy regularny koszt to niespełna cztery złote. Obniżka sięga więc ponad 60 procent. Zaczyna jednak obowiązywać dopiero przy zakupie co najmniej sześciu sztuk produktu. Jeżeli włożysz do koszyka mniejszą liczbę opakowań, nie zaoszczędzisz. W tym przypadku limit wynosi 12 litrów mleka na kupon. Promocja trwa tylko 3 dni – od poniedziałku do środy (3–5 listopada 2025 rok.

Czytaj też:

Nie sięgam już po słodycze. Ten napój poprawia humor i odporność, a nie rujnuje dietyCzytaj też:

Ten chleb odmładza komórki i chroni serce. Ekspertki apelują: seniorzy powinni jeść go częściej