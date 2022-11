TikTok utrwala kulturę toksycznej diety. Są badania naukowe

Nowe badania naukowców z University of Vermont wskazują, że najczęściej oglądane treści na TikToku dotyczące żywności, odżywiania i wagi utrwalają kulturę toksycznego odżywiania wśród nastolatków i młodych dorosłych. Naukowcy zwrócili uwagę, że w tej dyskusji brakuje głosów ekspertów.

Nierealistyczny obraz ciała na TikToku

Opublikowane w PLOS One badanie wykazało, że przesłanie, że to waga jest najważniejszą miarą zdrowia człowieka, w dużej mierze dominuje na TikToku. Najpopularniejsze filmy to te wychwalające utratę wagi pozycjonujące jedzenie jako środek do osiągnięcia szczupłej sylwetki. Naukowcy podkreślili, że korzystanie z mediów społecznościowych przez nastolatków i młodych dorosłych wiąże się z zaburzeniami odżywiania i negatywnym obrazem ciała.

„Każdego dnia miliony nastolatków i młodych dorosłych są karmione treścią TikToka, która przedstawia bardzo nierealistyczny i niedokładny obraz żywności, odżywiania i zdrowia – powiedziała prof. Lizzy Pope, jedna z autorek badania.

To pierwsze badanie treści związanych z odżywianiem i wizerunkiem ciała na tak dużą skalę na TikToku. Naukowcy przeanalizowali 100 najlepszych filmów i 10 popularnych hashtagów dotyczących odżywiania, żywności i wagi, które zostały następnie zakodowane pod kątem kluczowych tematów. Każdy z 10 hashtagów miał ponad miliard wyświetleń.

Niewagowe wskaźniki zdrowia? Są bardzo ważne!

„Nieustannie byliśmy zaskoczeni tym, jak rozpowszechniony był temat wagi na TikToku. Fakt, że miliardy ludzi oglądały treści o wadze, wiele mówi o roli, jaką kultura dietetyczna odgrywa w naszym społeczeństwie” – powiedziała współautorka badania Marisa Minadeo. Zespół dietetyków z UVM podkreśla, że w nauce odchodzi się od podejścia koncentrującego się jedynie na wadze. Równie ważne są tak zwane niewagowe wskaźniki zdrowia, w tym dobre samopoczucie danej osoby. „Podobnie jak ludzie mają różny wzrost, tak samo wszyscy mamy różną wagę” – powiedziała prof. Pope. Dlatego oglądanie filmików, które zakładają nierealistyczny dla danej osoby cel, prowadzi jedynie do frustracji i nieakceptowania własnego ciała. Badaczka zwróciła też uwagę, że wśród popularnych filmów na TikToku dotyczących odżywiania brakuje treści eksperckich.

„Musimy pomóc młodym ludziom rozwinąć umiejętność krytycznego myślenia i postrzegania własnego ciała poza mediami społecznościowymi. Ale to, czego naprawdę potrzebujemy, to radykalne przemyślenie tego, w jaki sposób odnosimy się do naszych ciał, żywności i zdrowia” – podkreśliła prof. Pope.

