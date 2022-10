Chcesz schudnąć? Koniecznie musisz mieć w kuchni te 5 produktów

Planujesz schudnąć? Przygotuj się do tego. Sprawdź, co masz w szafkach, lodówce i zamrażarce. Może jest tam paczka frytek, czekoladki albo czipsy? Mając w zasięgu ręki śmieciowe jedzenie, możesz łatwo ulec pokusie i zniweczyć wysiłki, jakie wkładasz, by uzyskać upragnioną figurę.

Dietetycy podpowiadają rozwiązanie. Jeśli zamierzasz się odchudzać, zrób porządek w swojej kuchni! Wyrzuć śmieciowe jedzenie, a przetworzone produkty zastąp zdrowymi. Miej pod ręką pyszne, pożywne i niskokaloryczne produkty i świeżo przygotowane potrawy. Stracisz ochotę, żeby zamawiać śmieciowe jedzenie on-line i odkryjesz korzyści płynące ze zdrowego odżywiania. Płatki owsiane Zacznij zdrowo dzień! Kup płatki owsiane, są bogate w błonnik i wspomogą twoją walkę z utratą zbędnych kilogramów. Nie znudzą ci się, bo możesz je przyrządzać na różne sposoby. Jeśli lubisz słodki smak, możesz dodać do nich mleko, odrobinę miodu, kakao orzechy czy owoce. Jeśli wolisz wytrawny smak, ugotuj je w lekko osolonej wodzie i dodaj pokrojone warzywa, które lubisz. 2. Jajka Jajka to produkt, którego nie powinno zabraknąć u osób, które się odchudzają. Doskonale zaspokajają głód, stanowią bogate źródło białka. 100-gramowa porcja białka jaja (około 7 dużych białek) zawiera tylko 53 kalorie – 0,6 grama węglowodanów, 12 gramów białka i 0,2 grama tłuszczu. Jedząc białka jaj, możesz więc łatwo zaspokoić głód. 3. Orzechy włoskie Masz ochotę na zdrową przekąskę – pełną białka, błonnika, zdrowych tłuszczów i innych składników odżywczych? Kup orzechy włoskie i przechowuj je w swojej kuchni. Już kilka orzechów pozwoli ci zaspokoić głód i sprawi, że poczujesz się nasycony. Jedząc orzechy, nie będziesz miał już chęci na inne przekąski, które mogą zawierać zbyt dużo cukru lub niezdrowych tłuszczów. 4. Buraki Buraki to pożywne warzywa, z których można przygotować sałatkę lub wycisnąć sok i wypić. Sok z buraków może z powodzeniem zastąpić poranną kawę, można też wypić go w ciągu dnia lub przed treningiem. Jest bogaty w składniki odżywcze i minerały, które pomagają w detoksykacji krwi. Dostarcza energii i zwiększa wytrzymałość. 5. Jabłka Jabłka to pełne wartościowych składników owoce, które wspomagają odchudzanie. Są soczyste i bogate w błonnik – po ich zjedzeniu poczujesz się pełny. Możesz nosić jabłko ze sobą w torbie i sięgać po nie, gdy czujesz się głodny. Czytaj też:

Nie odchudzaj się, tylko lecz. Ta choroba wątroby dotyczy nawet co czwartego Polaka