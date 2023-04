Dieta redukcyjna i głodówki w chorobie Hashimoto? To zły pomysł! Dlaczego?

Hashimoto to jedna z najczęściej diagnozowanych obecnie chorób tarczycy. Charakterystyczny dla schorzenia stan zapalny konsekwentnie niszczy gruczoł tarczycy i rozregulowuje jego pracę. Badania wskazują, że nawet 68 proc. kobiet z chorobą Hashimoto ma problemy z nadwagą i otyłością. Dlatego ważne jest nie tylko wdrożenie leczenia, ale również odpowiednia dieta. Powinna być dobrana indywidualnie przez dietetyka, żeby nie spowodować nasilenia objawów choroby.

Czy osoby z chorobą Hashimoto mogą stosować głodówki?

Dietetycy odradzają osobom cierpiącym na to schorzenie radykalne diety czy głodówki. Przestrzegają, że restrykcyjne diety mogą spowodować efekt przeciwny do zamierzonego, gdyż prowadzą do spowolnienia tempa przemiany materii, które i tak występuje w przypadku tej choroby. Również stosowanie modnej obecnie diety tzw. przerywanego postu w przypadku osób z chorobą Hashimoto powinno być zaplanowane z rozwagą. Najbardziej rozpowszechnionym modelem tej diety jest 16 godzin postu, a następnie 8 godzin okna żywieniowego, w którym można już spożywać posiłki. Czy taki model służy osobom z chorobą Hashimoto?

Jakie zagrożenia dla osób z chorobą Hashimoto niesie stosowanie restrykcyjnej diety lub głodówki?

Dietetycy tłumaczą, że kilkugodzinne okresy postu w ciągu dnia mogą wpływać korzystnie na stan zapalny, który występuje u chorych na tarczycę i go łagodzić. Jednak, jeżeli przesadzimy z długością postu, efekty mogą być odwrotne do zamierzonych. Może nastąpić niezaplanowany wzrost wagi ciała. Kolejne zagrożenie, jakie niesie ze sobą stosowanie restrykcyjnej diety lub postu, stanowi możliwość wzrostu poziomu kortyzolu. Jego konsekwencją może być m.in. zwiększenie stężenia glukozy we krwi i wystąpienie napadów głodu. Przy zbyt niskiej kaloryczności posiłków mogą pojawić się również objawy zmęczenia i problemy z koncentracją.

Jaki sposób odżywiana zalecany jest w chorobie Hashimoto?

Dieta osób z chorobą Hashimoto powinna opierać się na regularnym jedzeniu. Posiłki należy spożywać co 3-4 godziny, nie podjadając pomiędzy nimi. Ważne jest też, żeby jadłospis był urozmaicony. Powinien być bogaty w produkty dostarczające wszystkie składniki odżywcze: białka, węglowodany, tłuszcze, witaminy i składniki mineralne.

Zalecane jest, żeby główne źródło białka stanowiły produkty pochodzenia zwierzęcego, tj. mięso, ryby, nabiał, jajka, źródłem węglowodanów powinny być natomiast – produkty z pełnego ziarna, a witamin i składników mineralnych – warzywa i owoce. Ważne jest też odpowiednie nawodnienie. W ciągu dnia należy spożyć 1,5-2 litry płynów najlepiej wodę oraz herbaty ziołowe i owocowe.

Czytaj też:

Chorujesz na Hashimoto? Ogranicz w diecie te produktyCzytaj też:

Pij koktajl ze spiruliną! Zwiększa wydolność organizmu i odchudza