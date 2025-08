Pijesz ją dla ochłody? Ekspertka ostrzega: ta woda może zaszkodzić trawieniu i odporności

Regularne picie wody ma ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania ludzkiego ciała. Wpływa na wiele różnych reakcji zachodzących w organizmie i warunkuje ich odpowiedni przebieg. Nie zawsze jednak służy zdrowiu i utrzymaniu dobrej kondycji. Zanim następnym razem sięgniesz po szklankę tego życiodajnego płynu, zwróć uwagę na jedną ważną kwestię. Pewien niepozorny szczegół decyduje o tym, czy woda, którą pijesz ci szkodzi. Wspomina o nim dr Magdalena Cubała. Nie chodzi tylko o zagrożenia związane z mikroplastikiem. Liczy się coś jeszcze. Sprawdź szczegóły, zanim będzie za późno.

Jaka woda może szkodzić zdrowiu?

Dr Magdalena Cubała przestrzega przed sięganiem po zimną wodę, na przykład z lodem czy prosto z lodówki. Choć gasi pragnienie i orzeźwia to przynosi więcej szkód niż pożytku. Negatywnie oddziałuje zwłaszcza na układ pokarmowy. Może – jak zaznacza ekspertka – zakłócać przemianę materii i utrudniać trawienie związków odżywczych pochodzących z pokarmu, w szczególności tłuszczów, a także nasilać różne dolegliwości gastryczne występujące u pacjentów z refluksem żołądkowo-przełykowym. chorobą wrzodową żołądka czy zespołem jelita drażliwego (IBS).

Zimnej wody należy również unikać podczas intensywnego treningu. Sięganie po płyny o bardzo niskich temperaturach nierzadko zaburza procesy termoregulacji. Co więcej, osłabia odpowiedź immunologiczną organizmu, co z kolei sprawia, że wirusy i chorobotwórcze bakterie łatwiej i szybciej się namnażają. Picie mocno schłodzonej wody sprzyja więc rozwojowi przeziębienia. Dotyczy to zwłaszcza małych dzieci, seniorów i osób zmagających się z przewlekłymi schorzeniami oraz obniżoną odpornością. Dlatego dr Magdalena Cubała radzi, by zachować umiar i „zdrowy” rozsądek.

Letnia lub lekko chłodna woda może być łagodniejsza dla układu trawiennego i wspierać naturalne procesy w ciele. Dlatego czasem warto zamienić lód na odrobinę ciepła – szczególnie rano lub przy posiłkach. Małe zmiany, duży efekt! – podkreśla specjalistka w opublikowanym nagraniu.

Ile wody pić w ciągu dnia?

Eksperci radzą, by w ciągu dnia wypijać od 1,5 do 2,5 litra wody. Nie sposób wskazać żadnej konkretnej liczby. Ilość przyjmowanych płynów zależy bowiem od wielu różnych czynników, takich jak na przykład wiek, płeć, temperatura otoczenia czy aktywność fizyczna. Pewna kwestia nie ulega jednak wątpliwości – wodę należy pić regularnie małymi łykami. Przyjęcie dużej porcji płynów „za jednym razem” mocno obciąża nerki i nie sprzyja nawodnieniu.

