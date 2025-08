Obiad w 15 minut? Ta zapiekanka z cukinii to strzał w dziesiątkę dla zapracowanych

Mniej więcej od lipca do września trwa sezon na cukinię. To właśnie wtedy jest ona najsmaczniejsza, więc warto wykorzystać ten czas. Dobrym pomysłem jest zrobienie zapiekanki z cukinii. To propozycja na szybki, ale też niezwykle smaczny obiad. Składa się z pięciu głównych składników oraz przypraw.

Jak zrobić prostą zapiekankę z cukinią? Przepis

Zapiekankę przygotujesz w około 15 minut. Później wystarczy włożyć ją do piekarnika i poczekać, aż się upiecze. To dobre rozwiązanie, gdy nie mamy czasu na przyrządzanie pracochłonnego obiadu.

Przepis: Zapiekanka z cukinią Ta zapiekanka smakuje genialnie. Spróbuj zrobić ją dla swoich bliskich Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 453 w każdej porcji Składniki 400 g cukinii

300 g mięsa mielonego wieprzowego

50 g ryżu basmati

400 g pomidorów z puszki

1 łyżeczka oregano

1 łyżeczka tymianku

szczypta soli

szczypta pieprzu

1 łyżeczka czosnku granulowanego

2 łyżeczki oliwy z oliwek

120 g sera mozzarella Sposób przygotowania Gotowanie ryżuUgotuj ryż według instrukcji podanej na opakowaniu. Rozgrzej w tym czasie piekarnik do 180 stopni (góra-dół). Przygotowanie cukiniiUmyj cukinię i pokrój ją na plastry. Smażenie mięsaNa rozgrzanej oliwie podsmaż mięso, następnie dodaj pomidory. Całość dopraw pieprzem, solą, oregano, czosnkiem i tymiankiem. Dodaj ugotowany ryż i wymieszaj całość. Pieczenie zapiekankiNa dnie naczynia żaroodpornego ułóż połowę plastrów cukinii, połowę mięsnego sosu, znowu cukinię i ponownie sos. Całość posyp startym serem i piecz przez około 30 minut.

Wartości odżywcze cukinii

To warzywo niemal w całości składa się z wody – stanowi ona aż 90 procent całej cukinii. Jest niskokaloryczna, ponieważ w 100 g zawiera zaledwie 16 kcal, dlatego śmiało mogą ją jeść osoby na diecie redukcyjnej. Nie obciąża układu pokarmowego, a przy tym dostarcza wielu cennych składników. Jest bogata między innymi w witaminy A, C, K, B1 oraz minerały, takie jak potas, żelazo, magnez. Zawiera również beta-karoten, który jest silnym przeciwutleniaczem. Cukinia ma właściwości odkwaszające, dlatego jest zalecana dla osób z nadkwasotą. Charakteryzuje się wysoką zawartością błonnika pokarmowego, który wspiera pracę jelit, a także sprawia, że czujemy się syci przez dłuższy czas.

Cukinia pasuje do wielu dań. Doskonale sprawdzi się w różnego rodzaju zapiekankach, ale możesz wykorzystać ją także do potraw z makaronem. Jest świetnym dodatkiem do sałatek – zarówno na surowo, jak i grillowana. Można też przygotować cukinię faszerowaną mięsem mielonym i posypaną startym serem. Ciekawym pomysłem jest zrobienie brownie z cukinii. Wspaniale smakują też kotlety z tego warzywa.

Jak wybrać idealną cukinię?

Kupując cukinię, najlepiej wybieraj tę średniej wielkości. Paradoksalnie im mniejsza, tym smaczniejsza. Większe warzywo zawiera więcej wody, a przez to ma mniej intensywny smak w porównaniu do mniejszych cukinii. Dość małe egzemplarze mają także cieńszą skórkę i mniej pestek. Unikaj warzyw z przebarwieniami czy plamami. Skórka powinna być gładka, jędrna i intensywnie zielona. Zobacz, jakiej cukinii nie jeść, ponieważ może to źle wpłynąć na twoje zdrowie.

