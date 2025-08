Mycie jajek? Ekspertka mówi jasno, czy trzeba to robić. Będziecie zaskoczeni

Jajka to jeden z najczęściej wykorzystywanych produktów w wielu polskich domach. Używamy ich do przygotowania ciast, naleśników, ale też jemy w formie jajecznicy czy omletu. Wiele osób odruchowo myje jajka przed dodaniem ich do masy, ugotowaniem lub usmażeniem. Czy słusznie? Dietetyk kliniczny Kinga Ołdak wyjaśniła to w opublikowanym przez siebie wpisie. Dla wielu osób może być to dużym zaskoczeniem.

Czy trzeba myć jajka? Opinia dietetyczki

Jaja pokryte są naturalną warstwą ochronną (kutykulą), której naruszenie na skutek mycia może doprowadzić do przedostania się bakterii do wnętrza jaj przez pory – tłumaczy ekspertka.

Dodatkowo, mycie jajek pod bieżącą wodą może spowodować rozprzestrzenianie się po kuchni bakterii, które znajdują się na ich powierzchni. Mogą one dotrzeć na blat, deskę do krojenia czy czyste naczynia stojące w pobliżu. To z kolei prowadzi do zakażeń krzyżowych. Jeśli z jakichś powodów musisz umyć jajka – zrób to, zachowując szczególną ostrożność, by nie dopuścić do przedostania się bakterii na inne przedmioty.

Co więcej, bakterie Salmonella mogą znajdować się również wewnątrz jaj. Mogą być bowiem przenoszone z zakażonych kur niosek do wnętrza jaj, zanim zostaną uformowane skorupki. Umycie jajek tak naprawdę nie eliminuje ryzyka w pełni.

Jak przechowywać jajka?

Jajka najczęściej kupujemy w wytłaczance, czyli tekturowym pojemniku ze specjalnie uformowanymi wgłębieniami. Po powrocie z zakupów dobrą praktyką jest przełożenie ich do odkrytego pojemnika na jajka (zazwyczaj lodówki posiadają taki w komplecie). Dużym błędem jest trzymanie jajek na półce umieszczonej na drzwiach lodówki. W ten sposób, poprzez częste otwieranie i zamykanie drzwi, jajka są narażone na ciągłe wahania temperatury. To z kolei skraca ich świeżość.

Eksperci zalecają przechowywanie jajek w lodówce na środkowej półce – panuje tam stała temperatura. Jajka kupione w sklepie można bezpiecznie trzymać w takim chłodnym miejscu przez około 4-5 tygodni. Jajka wiejskie, czyli świeże jajka, mają krótszy okres przydatności. Przyjmuje się, że jajka powinny zostać spożyte lub wykorzystane w ciągu 28 dni od zniesienia ich przez kurę. Jeśli nie przechowujesz jajek w lodówce, pamiętaj, że w pomieszczeniu temperatura nie powinna przekraczać 20 stopni Celsjusza. Zobacz też, jakich jajek nie jeść pod żadnym pozorem.

