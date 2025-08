Na śniadanie lepsza owsianka czy jajecznica? Dietetyk nie ma wątpliwości. Sprawdź!

Do najczęściej spożywanych śniadań należą owsianka lub jajecznica. Obie potrawy są nie tylko smaczne, ale przede wszystkim sycące. Dzięki temu doskonale zaspokajają głód po nocnym odpoczynku. Co jednak jest zdrowsze? Na to pytanie w opublikowanym nagraniu odpowiedział dietetyk Bartek Szemraj. Przeczytaj, która opcja będzie najlepszym wyborem na rozpoczęcie dnia.

Co jest lepsze: owsianka czy jajecznica?

Porcja owsianki o wartości 500 kcal dostarcza około 20 g białka, 15 g tłuszczu, 80 g węglowodanów i około 10–15 g błonnika pokarmowego. Dodatkowo: żelazo, magnez, fosfor, cynk, mangan, witamina B1 – wyjaśnił specjalista.

Porcja jajecznicy o takiej samej wartości energetycznej (500 kcal) dostarcza około 35 g białka, 35 g tłuszczu, śladowe ilości węglowodanów oraz błonnika pokarmowego. Zawiera mikroelementy takie jak żelazo, wapń, fosfor, witaminy z grupy B i witaminę D.

Jeśli miałbym wybierać, to polecam zjeść jajka na śniadanie ze względu na zdecydowanie większą ilość białka, tłuszczów i mikroskładników – podsumował ekspert.

Dlaczego warto jeść jajka?

Jajka są jednym z najbardziej wartościowych produktów. Powinny znaleźć się w diecie każdego z nas, z wyjątkiem osób z alergią na białko jaja kurzego. Zawierają większość niezbędnych witamin i minerałów – z wyjątkiem witaminy C i dostatecznej ilości błonnika pokarmowego. Jajka to przede wszystkim źródło pełnowartościowego białka, które jest łatwo przyswajalne przez organizm. Są bogate we wszystkie niezbędne aminokwasy potrzebne do regeneracji tkanek i budowy mięśni. Ich jedzenie wspiera układ nerwowy, zdrowie skóry, a także poprawia odporność. Zawierają cholinę, która jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania mózgu. Ich spożywanie wspomaga także zdrowie oczu. Są bogate w dwa silne przeciwutleniacze – luteinę i zeaksantynę – które chronią siatkówkę przed uszkodzeniem.

Według WHO, bez obaw o zdrowie można zjadać nawet 10 jajek tygodniowo (razem z tymi zawartymi w ciastach, makaronach itp.). Ograniczenia mogą dotyczyć żółtka – jego spożywanie jest niewskazane w schorzeniach wątroby ze względu na zawarty tłuszcz. Natomiast białko można jeść bez ograniczeń, byle nie przekraczać dziennej normy białka jako składnika odżywczego – podaje Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

