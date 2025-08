Ten niedobór dotyka 80% Polaków. Dietetyk zdradza, jak szybko go uzupełnić

Dobrze zbilansowana dieta powinna obfitować w mikro- i makroelementy. Niestety większość osób je w pospiechu, nie zwracając zbytniej uwagi na to, co ma na talerzu. W efekcie cierpi na niedobory różnych składników odżywczych i pierwiastków ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zwrócił na to uwagę dr Michał Wrzosek w jednym materiałów opublikowanych w sieci. Ekspert zauważył, że większość Polaków spożywa zbyt małe ilości wapnia. Niesie to za sobą poważne konsekwencje dla zdrowia. Sprawdź, jak im zapobiec.

Jak objawia się niedobór wapnia?

Wapń pełni wiele ważnych funkcji w ludzkim organizmie. Odpowiada nie tylko za zdrowie kości i zębów. Wspiera też pracę układu sercowo-naczyniowego, nerwowego oraz mięśniowego. Jego niedobór objawia się na wiele różnych sposobów. Może powodować między innymi:

nocne skurcze łydek,

uczucie drętwienia lub mrowienia kończyn,

przewlekłe zmęczenie,

zaburzenia snu,

wzmożona drażliwość,

bóle mięśni i stawów,

wahania nastroju,

stany depresyjne.

Co więcej, wapń reguluje pracę układu sercowo-naczyniowego, więc gdy w organizmie zaczyna go brakować pojawiają się zaburzenia rytmu serca. Niedobór utrzymujący się przez dłuższy czas zwiększa ryzyko rozwoju arytmii, nadciśnienia tętniczego, a także osteopenii (obniżenia mineralnej gęstości kości) i osteoporozy, czyli postępującego ubytku masy kostnej.

Co włączyć do diety, by uzupełnić niedobory wapnia?

Dorosły człowiek powinien spożywać około 1000 mg wapnia na dobę. Do jego głównych źródeł zalicza się mleko oraz przetwory mleczne, na przykład jogurt naturalny. „Jeden kubek to około 200 mg tego składnika. Wykorzystaj go jako bazę do owsianki, dodaj świeże owoce i orzechy lub zblenduj z bananem na pyszny koktajl” – podpowiada dr Michał Wrzosek. Wapnia dostarczają również takie produkty, jak na przykład:

jarmuż,

boćwina,

rukola

sezam,

pasta tahini,

migdały,

sardynki,

tofu.

Warto podkreślić, że szczególnie narażone na niedobory wapnia są kobiety po trzydziestym roku życia, osoby starsze oraz te, które zrezygnowały z jedzenia nabiału. Należy przy tym pamiętać o jeszcze jednej ważnej kwestii – bardzo ważną rolę w przyswajaniu omawianego pierwiastka odgrywa witamina D. Dlatego jej również nie powinno zabraknąć w codziennej diecie. Ekspozycja na światło słoneczne nie zawsze zapewnia odpowiednią podaż tego związku. Bardzo często konieczna staje się suplementacja.

