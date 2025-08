Ogórek czy pomidor? Sprawdź, które warzywo naprawdę działa na twoje zdrowie

Najczęstszym dodatkiem do kanapek jest ogórek lub pomidor. Podobnie jest w przypadku dań obiadowych – zazwyczaj przygotowujemy ogórki lub pomidory ze śmietaną. Oba te warzywa cieszą się dużą popularnością. Niektórzy mogą jednak zastanawiać się, który z tych dodatków jest zdrowszy i bardziej wartościowy pod względem odżywczym.

Co jest zdrowsze: ogórek czy pomidor?

Żeby odpowiedzieć na pytanie, które warzywo jest zdrowsze, należy przyjrzeć się ich wartościom odżywczym. Przede wszystkim zarówno ogórek, jak i pomidor powinny znaleźć się w naszej diecie. Pod względem zdrowotnych właściwości „wygrywa” jednak pomidor. Ma on więcej witamin i składników mineralnych, takich jak między innymi potas i kwas foliowy. Jest też świetnym źródłem silnego przeciwutleniacza – likopenu. Wspiera on ochronę przed niektórymi chorobami, w tym nowotworowymi.

Oba te warzywa mają podobną kaloryczność – w 100 g pomidora jest 18 kcal, natomiast ogórka – około 12 kcal. Ogórek jest orzeźwiający i bogatszy w wodę (różnica jest niewielka), dlatego jego również nie powinno zabraknąć na naszym talerzu. Jeśli jednak zależy ci na większych korzyściach zdrowotnych, pomidor będzie lepszym wyborem. Oba warzywa mają niski indeks glikemiczny, co jest korzystne na przykład dla osób z insulinoopornością, ale pomidor zawiera więcej błonnika, który wspiera trawienie.

Czy można łączyć ogórka i pomidora?

W internecie wciąż można natrafić na informacje o tym, że nie powinno się łączyć ogórka i pomidora. Jest to mit, jednak zawiera on „ziarenko prawdy”, ponieważ między ogórkiem a pomidorem zachodzi pewna reakcja chemiczna. Askorbinaza – enzym, który znajduje się w ogórku – neutralizuje witaminę C zawartą w pomidorze.

Natomiast nie ma się czym martwić, ponieważ pomidory nie są dobrym źródłem witaminy C – wyjaśniła dietetyczka Julia Korytowska w opublikowanym nagraniu.

Lepszym źródłem witaminy C jest szpinak, papryka czy natka pietruszki. Bez obaw więc można łączyć ogórka z pomidorem.

