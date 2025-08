Biały i brązowy to nic! Dietetyk: ten ryż uznano za najzdrowszy na świecie

Robiąc zakupy, często mamy dylemat, ponieważ na półce sklepowej znajduje się dużo rodzajów ryżu. Do najpopularniejszych należą: ryż biały i brązowy. Nie chodzi bowiem o to, by był on tylko smaczny, ale też jak najbardziej pożywny. Jest to ważne, jeśli ktoś je ten produkt naprawdę często, na przykład jako dodatek do obiadu.

Jaki ryż jest lepszy: biały czy brązowy?

Zgodnie z powszechnym przekonaniem brązowy ryż jest lepszym wyborem z punktu widzenia zdrowotnego, ponieważ zawiera więcej składników odżywczych i błonnika pokarmowego. Błonnik pomaga w kontrolowaniu apetytu oraz korzystnie wpływa na trawienie. Wynika to z faktu, że brązowy ryż jest mniej przetworzony. Ma również niższy indeks glikemiczny niż ryż biały, co oznacza, że powoduje wolniejszy wzrost poziomu glukozy we krwi po posiłku. Jest to korzystne na przykład dla osób z insulinoopornością lub cukrzycą typu 2.

Z kolei ryż biały może być lepszym wyborem dla osób z wrażliwym układem pokarmowym lub przebywających na diecie niskobłonnikowej, ponieważ bardziej lekkostrawny i mniej obciążający dla przewodu pokarmowego.

Ten ryż jest najzdrowszy

Przyjęło się uważać, że najmniej wartościowy jest ryż biały, a najzdrowszy ryż brązowy lub ryż dziki. Jednak mamy jeszcze jedną odmianę ryżu, która swoimi walorami zdrowotnymi przewyższa wszystkie wymienione rodzaje – powiedział dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym przez siebie nagraniu.

Chodzi o ryż czarny – dietetyk nazwał go najzdrowszym ryżem na świecie. Wyjaśnił, że za jego specyficzny kolor odpowiadają antocyjany, czyli jedne z najkorzystniejszych związków biochemicznych. Są to wyjątkowo silne przeciwutleniacze, które mają niezwykle dobry wpływ na nasze zdrowie. Okazuje się, że ich zawartość jest 140-krotnie wyższa, niż w ryżu brązowym. Jedzenie czarnego ryżu pozytywnie wpływa na nasz układ krążenia – włączenie go do diety może być jednym ze sposobów zapobiegania powstaniu zmian miażdżycowych, a także innych konsekwencji zdrowotnych, jakie za sobą niosą. Dodatkowo jego spożywanie skutkuje poprawą funkcjonowania naczyń krwionośnych, usprawnia także przepływ krwi w nich. Ekspert wspomniał także o tym, że związki zawarte w czarnym ryżu działają też przeciwnowotworowo.

W 2019 roku ukazała się praca naukowa, która pokazała, że osoby, które dostarczają dużo antocyjanów charakteryzują się niższym ryzykiem wystąpieniem raka jelita grubego i to aż o 22 procent. Naukowcy uważają, że efekt ten wynika z tego, że wspomniane związki wykazują silne właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne, za sprawą których hamują powstawanie zmian nowotworowych – wyjaśnił specjalista.

