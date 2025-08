Ten trik z butelką odmieni twoje lato w kuchni. Wiśnie bez pestek w kilka sekund

Lato jest czasem, kiedy świeże owoce, w tym wiśnie, królują na ulicznych bazarkach i targowiskach. Soczyste, lekko kwaśne, ale przede wszystkim pełne smaku. Są idealne do kompotu, wypieków, pierogów czy domowych przetworów. Największym problemem wiśni są zdecydowanie pestki. Zniechęcają szczególnie wtedy, kiedy musimy pozbyć się ich z większej ilości owoców, na przykład do zrobienia hurtowej ilości przetworów na zimę. Istnieje jednak prosty trik, który sprawia, że drylowanie wiśni już nigdy nie będzie problemem.

Jak błyskawicznie wydrylować wiśnie?

W sklepach można kupić gotowe, wydrylowane wiśnie – zazwyczaj w postaci owoców mrożonych. Jest to zdecydowanie kompromis, który oszczędza nasz czas, ale tracimy wtedy na jakości. Takie produkty często mają gorszy smak i konsystencję. Dlatego, jeśli mamy dostęp do świeżych wiśni – czy to z własnego ogrodu, czy lokalnego targu – zdecydowanie warto poświęcić chwilę i wydrylować je samodzielnie. Tym bardziej że istnieje sposób, który sprawdza się lepiej niż dziesiątki kuchennych gadżetów.

Jednym z najprostszych i zarazem najbardziej skutecznych sposobów jest ten, który wykorzystuje zwykłą butelkę i wykałaczkę lub patyczek do szaszłyków. Jeśli nie masz ich w domu, spróbuj użyć słomki do napojów. Jak to działa? Wystarczy, że położysz wiśnię ogonkiem do dołu na szyjce szklanej butelki. Następnie, za pomocą wykałaczki, spróbuj delikatnie wepchnąć pestkę do środka. Struktura wiśni nie zostanie zniszczona ani nie straci na smaku. Zrobisz to szybko, bez bałaganu i pryskającego na wszystkie strony soku. Ten sposób nie tylko oszczędza czas, ale też nie wymaga konieczności kupowania kolejnych kuchennych akcesoriów, które potem zajmują miejsce w kuchennej szafce. Wiśnie pozostają zwarte i zachowują swoją formę, a to ma znaczenie, kiedy planujemy je zamrozić, ususzyć lub użyć do dekoracji deserów czy ciast.

Czytaj też:

Polacy jedzą je na kilogramy. W tej formie szkodzą bardziej niż ciasto – dietetyk ostrzegaCzytaj też:

Kupuj te 4 produkty w Biedronce i oszczędzaj. Dietetyk poleca: świetna cena i skład. Sprawdź!