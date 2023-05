Chroni przed rakiem i zapewnia młody wygląd. Ten owoc warto włączyć do codziennej diety

Miąższ arbuz z 92 proc. składa się z wody, dlatego doskonale nawadnia organizm i zapewnia orzeźwienie w upalne dni. W dodatku jest źródłem wielu cennych związków odżywczych i wspomaga proces oczyszczania organizmu z toksyn. Może jednak zdziałać znacznie więcej. Sprawdź, dlaczego warto włączyć go do swojej diety.

Jedzenie arbuza wspomaga serce i chroni przed nowotworami

Badania pilotażowe przeprowadzone przez naukowców z Florida State University dowiodły, że spożywanie arbuza poprawia czynność tętnic, obniża ciśnienie krwi, a w konsekwencji zmniejsza ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego, na przykład zawału serca. Jak to możliwe? Owoc ten ma w swoim składzie duże ilości cytruliny i likopenu, które wykazują działanie kardioprotekcyjne. Zawiera również beta-kryptoksantynę o silnych właściwościach przeciwutleniających. Związek ten zmniejsza stany zapalne w organizmie i unieszkodliwia wolne rodniki. W rezultacie opóźnia procesy starzenia się komórek i minimalizuje prawdopodobieństwo rozwoju nowotworów.

Arbuz w dieciepoprawia wygląd skóry i wzmacnia odporność

Arbuz to bogate źródło witamin C i A, które nie tylko wspomagają reakcje immunologiczne organizmu, ale też stymulują produkcję kolagenu, a w konsekwencji wzmacniają tkanki i zwiększają ich sprężystość. Przyspieszają proces gojenia się ran oraz regeneracji komórek. Są skutecznym „orężem” w walce z trądzikiem. Zmniejszają też widoczność drobnych zmarszczek i poprawiają koloryt cery. W rezultacie twarz wygląda na młodszą i bardziej wypoczętą. Co więcej, wspomniany wcześniej likopen chroni skórę przed uszkodzeniami i zmniejsza ryzyko poparzeń spowodowanych nadmierną ekspozycją na światło słoneczne.

Arbuz ułatwia utrzymanie prawidłowej masy ciała

Arbuz jest produktem niskokalorycznym. W stu gramach owocu znajduje się zaledwie 37 kalorii. To bardzo dobra wiadomość, dla osób, które chcą zrzucić zbędne kilogramy i zadbać o sylwetkę. Ten smakołyk nie tuczy, a jednocześnie zapewnia uczucie sytości, dzięki zawartości błonnika. Z powodzeniem zastąpi różne niezdrowe przekąski, na przykład chipsy. Można go zjeść na surowo albo upiec w piekarniku z dodatkiem ulubionych przypraw.

Czy arbuz zawsze jest zdrowy?

Arbuz nie jest zalecany osobom, które mają wysoki poziom glukozy we krwi. Zawiera bowiem dużą ilość węglowodanów, które podnoszą stężenie cukru w organizmie. Przeciwskazaniem do spożywania owocu są również alergie na występujące w nim składniki. Zazwyczaj objawiają się one dolegliwościami ze strony układu pokarmowego, takimi jak nudności, biegunki czy wymioty. Mogą też powodować wysypkę.

Po czym poznać, że arbuz jest dojrzały?

Dojrzały arbuz powinien mieć twardą i lśniąca skórę o zielonym zabarwieniu z żółtą plamą na spodzie (widoczną w miejscu, w którym owoc przylegał do ziemi). Produkt nadający się do spożycia wydaje przy opukiwaniu charakterystyczny odgłos przypominający dźwięk bębenka. Jeśli decydujesz się na zakup arbuza w kawałkach, zwróć szczególną uwagę na barwę miąższu. Im bardziej nasycony kolor, tym lepiej. Pamiętaj, by przechowywać produkt w odpowiednich warunkach. Owoc kupiony w całości należy trzymać w suchym i zaciemnionym miejscu, a pokrojony najlepiej spożyć od razu.

