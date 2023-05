Amarantus to roślinne źródło białka. Poznaj przepis na owsiankę z amarantusem

Amarantus, nazywany w Polsce szkarłatem, pochodzi z Ameryki Południowej i był uprawiany już przez starożytnych Majów i Azteków. Nazywany jest też pseudozbożem, czyli rośliną, która wytwarza bogate w skrobię nasiona, choć nie należy do grupy traw jak pszenica czy żyto. Podobnymi roślinami są na przykład gryka czy komosa ryżowa.

Amarantus zawiera dużo wartościowego białka

Amarantus zawiera więcej białka niż inne zboża, dodatkowo jest to białko o wysokiej wartości odżywczej. Zawiera aminokwasy egzogenne w tym tryptofan czy lizynę – niezwykle istotne dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu, które normalnie znajdują się w białku zwierzęcym. W związku z tym polecany jest osobom na diecie wegańskiej, które muszą dbać o odpowiedni poziom białka w diecie.

Amarantus dla diabetyków i na anemię

Amarantus nie zawiera glutenu, więc nadaje się dla chorych na celiakię i uczulonych na gluten. Dodatkowo ze względu na niski indeks glikemiczny i dużą zawartość błonnika może być stosowany u cukrzyków, bo nie wywołuje nagłych skoków cukru we krwi. Porcja amarantusa zapewnia zalecaną dzienną dawkę manganu, który jest szczególnie ważny dla funkcjonowania mózgu. Roślina ta zawiera również dużo magnezu, wapnia i żelaza, co jest ważne dla osób chorujących na anemię. Badania wskazują, że amarantus obniża poziom cholesterolu frakcji LDL i ciśnienie krwi, działa przeciwzapalnie i antyrakowo oraz wzmacnia odporność organizmu.

Jak amarantus wpływa na urodę?

Z nasion amarantusa wytłacza się olej, który można spożywać na zimno i zawiera on cenne składniki charakterystyczne dla tej rośliny, jednak ma też zastosowanie w kosmetyce. Amarantus zawiera bowiem skwalen, który hamuje procesy starzenia się skóry oraz witaminę E, tak więc olejek amarantusowy wykazuje działanie nawilżające i przeciwzmarszczkowe. Co ważne olej ten nie powoduje zapychania porów, a można go stosować również u osób chorujących na łuszczycę czy AZS, gdyż łagodzi podrażnienia i łuszczenie się skóry.

Wykorzystanie amarantusa w kuchni?

W sklepach dostępna jest mąka, ziarna oraz nasiona ekspandowane, gotowe do spożycia i łatwe w użyciu. Ugotowany amarantus można podawać do dań obiadowych zamiast kasz czy makaronów. Z mąki amarantusowej można przygotowywać wypieki i desery, zaś amarantus ekspandowany warto dodawać do owsianki.

Przepis na owsiankę z amarantusem

Przepis: Owsianka z amarantusem płatki owsiane z amarantusem Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas gotowania 15 min. Liczba porcji 1 Składniki pół szklanki płatków owsianych

szklanka wody

2-3 łyżki ekspandowanego amarantusa

łyżka masła orzechowego

łyżeczka cynamonu i łyżeczka kurkumy w proszku

łyżka miodu lub syropu klonowego

2 łyżki jogurtu naturalnego

garść dowolnych siekanych orzechów i/ lub owoców Sposób przygotowania Zagotuj wodęDodaj do gotującej wody płatki owsiane. Wsyp cynamon i kurkumę. Gotuj ok. 15 minut. Przygotuj swoją owsiankę śniadaniowąDo owsianki dodaj miód lub syrop klonowy, masło orzechowe i jogurt. Posyp amarantusem i orzechami. Możesz dodać też swoje ulubione owoce. Podaj daniePodawaj na ciepło lub po ostygnięciu.

