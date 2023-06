W prosty sposób zredukujesz wagę o 3 kg i pozbędziesz się obrzęków

Przyczyną nadmiernego gromadzenia się wody w organizmie są najczęściej błędy żywieniowe. Dzięki dokonaniu kilku niewielkich zmian w jadłospisie można pozbyć się 2-3 kilogramów i poczuć znacznie lepiej. Jak więc zadbać o gospodarkę wodną organizmu? Okazuje się, że należy zwrócić uwagę nie tylko na to, co jemy, ale również co pijemy i w jakich ilościach.

Pij wodę, żeby pozbyć się obrzęków!

Chociaż może wydawać się to nieco zaskakujące, sposobem na pozbycie się nadmiaru wody z organizmu jest picie dużej ilości wody. Obrzęki pojawiają się bowiem, kiedy zbyt mało pijemy i organizm broniąc się przed odwodnieniem, gromadzi wodę w tkance podskórnej. W diecie antyobrzękowej zalecane jest picie ok. 2,5 l. płynów, najlepiej wody mineralnej, ale mogą być to również soki owocowe i warzywne lub ziołowe herbaty. W przypadku gromadzenia się wody należy ograniczyć natomiast picie kawy oraz odstawić gazowane napoje i alkohol.

Pij zioła działające moczopędnie

Jednym z najbardziej znanych naturalnych środków o działaniu moczopędnym jest napar z pokrzywy. Równie korzystne działanie ma też sok z pokrzywy. Nie tylko reguluje pracę nerek, ale dodaje również energii i poprawia na samopoczucie. Do ziół pobudzających wydzielanie moczu należy też skrzyp polny. Pomaga w zwalczaniu obrzęków i opuchlizny, w kamicy nerkowej i infekcji dróg moczowych. W walce z nadmiarem wody pomocny jest też mniszek lekarski, czyli popularny mlecz. Z suszonych listków mniszka lekarskiego można pić napar, a świeże dodawać do dań i sałatek.

Włącz do diety produkty działające moczopędnie!

Produkty moczopędne, zwane również diuretykami wpływają na działanie nerek, zwiększają wytwarzanie moczu, a także stymulują organizm do tego, aby szybciej wydalał wodę. Do najcenniejszych owoców moczopędnych zaliczyć można:

arbuzy,

cytrusy,

truskawki,

czereśnie,

żurawinę,

jagody.

Na liście zalecanych warzyw znajdują się:

ogórki,

pomidory,

papryka,

seler,

marchewka,

natka pietruszki.

Produkty bogate w potas pozwalają skutecznie pozbyć się nadmiaru wody z organizmu

Potas to pierwiastek, który pozytywnie wpływa na gospodarkę wodną organizmu. Dlatego produkty bogate w potas zalecane są w diecie redukującej obrzęki. Należą m.in.:

ziemniaki,

pomidory,

marchew,

seler,

rośliny strączkowe,

owoce cytrusowe,

awokado,

banany

morele,

rodzynki,

figi,

orzechy,

pestki słonecznika.

