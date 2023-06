Wspomaga walkę z nadwagą i zmęczeniem. Poznaj właściwości guarany

Guarana (Paullinia cupana), to rodzaj rośliny pnącej pochodzącej z Amazonii. Jest ceniona za nasiona swoich owoców. A to dlatego, że są one bogate w kofeinę. A za sprawą kofeiny odczuwamy zwiększenie poziomu energii. Badania wskazują, że guarana pozwala też skutecznie walczyć z nadwagą. Jej spożycie przyspiesza bowiem metabolizm, dzięki czemu organizm spala więcej kalorii. Jest naturalnym środkiem przeczyszczającym oraz stymuluje perystaltykę jelit. Guarana może też pomóc w walce ze zmęczeniem i poprawia koncentrację. Bogactwo kofeiny i przeciwutleniaczy zawartych w guaranie (metyloksantyn, tanin, saponin, flawonoidów) sprawia, że korzystnie wpływa na stan skóry. Chroni ją przed szkodliwym promieniowaniem UV i starzeniem. Stosowana bywa również przy zaburzeniach erekcji, ponieważ ma wpływ na rozszerzanie się naczyń krwionośnych, co powoduje lepsze ukrwienie penisa.

Guarana – dawkowanie i spożycie

Guarana stanowi alternatywę dla kawy. Ma znacznie wyższą zawartość kofeiny, a efekt pobudzenia po jej spożyciu utrzymuje się nawet do 5-6 godzin. Można ją przyjmować w wielu formach: jako herbatę, kapsułki czy proszek, który nadaje się do dodawania do potraw. Dobrze sprawdza się z owsianką, w koktajlach, jogurtach lub wypiekach (1-2 łyżeczki), gdyż w trakcie obróbki termicznej nie traci swoich prozdrowotnych właściwości. Znajdziemy ją również w składzie napojów energetycznych. Zalecana dawka guarany to 50-75 mg, raz dziennie. Można ją okresowo zwiększać. Maksymalnie powinno być to jednak 100 mg, przy stosowaniu jej 2 razy dziennie (50 mg po przebudzeniu i 50 mg po południu).Tabletkę z guaraną najlepiej łykać przed południem.

Czy guarana daje jakieś skutki uboczne?

Chociaż przyjmowanie zalecanych dawek guarany jest bezpieczne, to nie jest ona zalecana kobietom w ciąży i karmiącym. Niewskazana jest również dla osób, które chorują na wrzody żołądka i dwunastnicy oraz refluks, gdyż może nasilać objawy choroby. Guarany powinny unikać również osoby, które cierpią na osteoporozę. Należy pamiętać, że kofeina uzależnia, a jej spożywanie może u niektórych osób wywołać skutki uboczne. Należą do nich:

zaburzenia snu,

problemy z trawieniem,

przyspieszenie akcji serca,

ból głowy,

niepokój,

mdłości,

drżenie rąk.

Czytaj też:

To najlepszy izotonik nie tylko dla rowerzysty! Zastąp sklepowy napój izotoniczny domowymCzytaj też:

Kofeina może ci służyć... dostarczana z umiarem. Oto, jak sprawdzić, czy dostarczasz jej za dużo