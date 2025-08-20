Chcesz szybciej schudnąć? Ekspertka: rób to podczas jedzenia i podziwiaj efekty

Odchudzanie jest długotrwałym procesem, którego sukces zależy od wielu różnych czynników. Wbrew pozorom nie chodzi o żadne spektakularne zmiany w codziennym życiu. Liczą się małe, ale systematyczne i konsekwentne kroki. O jednym z nich przypomniała doktor Paulina Ihnatowicz. Na pierwszy rzut oka to niepozorny i błahy szczegół. Dlatego wiele osób nie zwraca na niego uwagi. Nie popełniaj tego błędu, a zrzucanie nadprogramowych kilogramów stanie się znacznie łatwiejsze. Pozbędziesz się nie tylko niechcianych centymetrów w pasie, ale też wielu przykrych dolegliwości. Sprawdź, co dokładnie zrobić.

Co zrobić, by szybciej schudnąć?

Ekspertka radzi, by starannie przeżuwać każdy kęs jedzenia przed jego połknięciem. Ta banalnie prosta zmiana w codziennych nawykach przynosi organizmowi wiele rozmaitych korzyści. Po pierwsze, przyspiesza przemianę materii. Gdy do żołądka trafia dokładnie rozdrobnione jedzenie, żołądek ma mniej pracy.

Trawienie idzie sprawniej [...] Dodatkowo wolniejsze jedzenie pozwala odczuwać większą sytość i może pomóc w odchudzaniu – podkreśla dr Paulina Ihnatowicz w jednym z wpisów udostępnionych w mediach społecznościowych.

Najlepiej – jak zauważa dietetyczka – przeżuwać każdy kęs pożywienia około 20-30 razy. Jeśli zaczniesz to robić, nie tylko zmniejszysz ryzyko występowania „napadów głodu” i podjadania między posiłkami. Te proste praktyki, stosowane regularnie, pozwolą ci też zniwelować wiele dolegliwości gastrycznych. Chodzi między innymi o bóle brzucha, zgagę, senność czy uczucie pełności żołądka.

O czym jeszcze pamiętać, jedząc posiłki?

Dokładnemu przeżuwaniu pokarmu nie sprzyja pośpiech ani rozproszenie uwagi. Dlatego podczas posiłku wyłącz telefon komórkowy i telewizor. Ogranicz ilość bodźców docierających z otoczenia. Skup się tylko na tej jednej czynności. Na początku nie będzie łatwo. Nie zniechęcaj się jednak ewentualnymi potknięciami. Pamiętaj, że w odchudzaniu nie liczy się perfekcja, ale konsekwencja w działaniu. Staraj się też nie jeść „w biegu”. Uwzględnij czas potrzebny na zjedzenie obiadu, śniadania czy kolacji w swoim planie dnia.

