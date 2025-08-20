Dietetyczka podpowiada, co jeść zamiast mięsa. To cię mocno zaskoczy, sprawdź!

Coraz więcej osób, nawet jeśli nie są wegetarianami, sięga po roślinne alternatywy dla mięsa. Wynika to z chęci urozmaicenia swojego menu, a w przypadku niektórych – także z troski o zdrowie. Co więcej, pozwala to na odkrywanie nowych smaków i ciekawe przyrządzanie posiłków.

Co jeść zamiast mięsa? Rady dietetyka

Psychodietetyczka Natalia Bijak w opublikowanym przez siebie nagraniu wymieniła kilka produktów, którymi można zastąpić mięso w posiłku. Są to między innymi:



jajka,

fasola,

ciecierzyca,

tofu,

soczewica,

mozzarella,

groch.

W praktyce, żeby na przykład zrobić spaghetti bolognese, możesz zamienić mięso mielone na pokruszone tofu. Przygotowując burgery, możesz użyć kotleta z fasoli i nasion słonecznika. Zamiast klasycznych kawałków mięsa w gulaszu możesz użyć ciecierzycy ze słoika. Zamiast mięsa w kotletach mielonych możesz wykorzystać zieloną soczewicę i suszone grzyby – wyjaśniła ekspertka.

Jakie są korzyści zdrowotne z ograniczenia mięsa?

Nawet jeśli nie rezygnujesz całkowicie ze spożywania mięsa, a jedynie je ograniczasz, to i tak może to pozytywnie wpłynąć na twój organizm. Może to skutkować obniżeniem poziomu cholesterolu, poprawą pracy układu pokarmowego oraz zmniejszeniem ryzyka niektórych chorób cywilizacyjnych, na przykład cukrzycy typu 2. Zobacz, co jeszcze się stanie, gdy przestaniesz jeść mięso.

O czym pamiętać, nie jedząc mięsa?

Mięso jest wartościowym źródłem białka w diecie człowieka. Osoby, które nie jedzą mięsa, powinny pamiętać, by w inny sposób dostarczać sobie białka, na przykład poprzez jedzenie roślin strączkowych, tofu czy orzechów. Trzeba też zadbać o inne składniki odżywcze w swoim menu, takie jak żelazo, witamina B12 oraz kwasy omega-3, które w diecie bezmięsnej mogą być trudniej dostępne. W niektórych przypadkach wskazana może być suplementacja, szczególnie witaminy B12. Należy również pamiętać o regularnych badaniach oraz konsultacjach z dietetykiem.

