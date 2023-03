To najlepszy izotonik nie tylko dla rowerzysty! Zastąp sklepowy napój izotoniczny domowym

Picie izotoników zalecane jest rowerzystom, przy wysiłku fizycznym, który trwa ponad godzinę, bo wtedy wraz z potem organizm traci nie tylko wodę, ale wiele cennych składników mineralnych. Napoje izotoniczne można pić bez ograniczeń przed treningiem, żeby dać organizmowi zastrzyk energii, w jego trakcie lub po ćwiczeniach, żeby uzupełnić płyny oraz sole mineralne. Można je spożywać oczywiście nie tylko podczas jazdy na rowerze, ale również uprawiając inną aktywność fizyczną.

Ile kalorii spalasz, jeżdżąc godzinę na rowerze?

Zdaniem ekspertów w trakcie godzinnej przejażdżki na rowerze można stracić nawet ok. 400 kalorii, jadąc z prędkością minimum 20 km na godzinę. Oczywiście im większa szybkość, tym więcej kalorii można spalić.

Co powinien zawierać izotonik?

Do prawidłowego funkcjonowania naszemu organizmowi niezbędna jest woda. Jeśli nie dostarczymy jej w odpowiedniej ilości, mięśnie nie będą dobrze pracować i będziemy czuć się wyczerpani. Wraz z potem, oprócz wody, tracimy też potas, magnez, wapń i sód, których potrzebuje serce i mięśnie. W składzie izotoniku powinny znaleźć się również węglowodany, które dostarczają organizmowi energii niezbędnej do wysiłku i pozwalają się zregenerować po aktywności fizycznej.

Jeśli przygotujesz izotonik w domu, będzie nie tylko zdrowy, bo bez środków konserwujących, ale też o wiele tańszy, niż ten kupiony w sklepie.

Przewaga izotoników nad napojami energetycznymi

Pamiętajmy, że napoje izotoniczne i napoje energetyczne to nie to samo. Napój izotoniczny jest odpowiedzialny za szybkie nawodnienie organizmu, natomiast napój energetyczny, za natychmiastowe dostarczenie energii. Izotoniki, w przeciwieństwie do napojów energetycznych nie zawierają kofeiny. Nie można więc ich przedawkować. W napojach energetycznych najważniejszym składnikiem jest kofeina, a obok niej guarana i cukier. W przeciwieństwie do izotoników, energetyki nie nawadniają organizmu, a wręcz mogą przyczyniać się do odwodnienia, co wynika z właściwości kofeiny. Mogą też uzależniać. Jest to kolejna cecha odróżniająca je od napojów izotonicznych – te nie uzależniają.

Wypróbuj przepis na domowy izotonik

Przepis: Domowy izotonik Domowy izotonik nawadnia i uzupełnia elektrolity w organizmie. Sprawdzi się w każdym większym wysiłku fizycznym. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 godz. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 20 Składniki 500 ml wody

2 duże łyżki miodu (opcjonalnie syropu klonowego lub syropu z agawy)

sok z połowy cytryny

1 łyżeczka soli, najlepiej himalajskiej Sposób przygotowania Przygotuj wodęDo przygotowania izotoniku najlepiej wykorzystać wodę mineralną. Może być gazowana lub niegazowana, w zależności od preferencji. W przypadku dolegliwości żołądkowych, dobrze jest najpierw przegotować wodę i przygotować napój dopiero po jej wystudzeniu. Dodaj składnikiDo wody dodajemy wszystkie składniki. Mieszamy. Przed spożyciem napój izotoniczny należy lekko schłodzić i pić małymi łyczkami, żeby lepiej nawodnić organizm.

