Szybka, tania i odchudzająca! Ta zupa to hit w moim domu. Zrobisz ją z sezonowego warzywa

Jeśli nie masz pomysłu na szybki i pożywny obiad – postaw na zupę z cukinii. Jest sycąca, a do tego bardzo tania. Co więcej, świetnie sprawdzi się, gdy jesteś na redukcji, ponieważ ma niewiele kalorii i nie zawiera tuczących dodatków. Warto w pełni wykorzystać sezon na to warzywo.

Jak zrobić fit zupę z cukinii?

Dietetyczna zupa z cukinii jest doskonałym wyborem podczas odchudzania. Jest niskokaloryczna, a przy tym sycąca, więc nie będziesz sięgać po niezdrowe przekąski po jej zjedzeniu. Cukinia jest bogata w wodę, ale również w błonnik pokarmowy, który wspomaga pracę jelit. Dostarcza także cennych witamin i minerałów – bez zbędnych kalorii. Jest idealna na obiad, ale sprawdzi się też jako lekka kolacja.

Przepis: Zupa z cukinii Ta zupa smakuje naprawdę doskonale i ma niewiele kalorii. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 113 w każdej porcji Składniki 2 łyżki oliwy extra

1 łyżka masła

1 cebula

4 ząbki czosnku

500 g cukinii

sól morska i grubo zmielony pieprz

3 szklanki wody lub bulionu warzywnego Sposób przygotowania Przygotowanie cebuli i czosnkuNajpierw pokrój cebulę w drobną kosteczkę i posiekaj czosnek. Następnie wlej oliwę do szerokiego garnka, dodaj masło i cebulę. Poczekaj, aż cebula się zeszkli, dodaj czosnek i podsmażaj całość jeszcze przez chwilę. Mieszanie składnikówDodaj cukinię pokrojoną w kostkę i znów podsmaż wszystko przez około 2-3 minuty, co jakiś czas mieszając. Cukinia powinna w tym czasie zmięknąć. Dopraw odrobiną soli i pieprzu. Gotowanie zupyWlej wodę lub bulion i zagotuj całość. Gotuj pod uchyloną pokrywką przez około 5 minut. Później zblenduj całość na krem.

Jakie właściwości ma cukinia?

Dużą zaletą cukinii jest to, że zawiera zaledwie 16 kcal na 100 gramów. To świetne warzywo dla osób dbających o linię. Jest również bogata w witaminy A, C i K oraz witaminy z grupy B. To także doskonałe źródło beta-karotenu, który jest silnym przeciwutleniaczem. Ma niski indeks glikemiczny, dzięki czemu jest odpowiednia dla diabetyków i osób z insulinoopornością.

Dlaczego warto jeść zupy?

Wielu Polaków o tym zapomina, ale zupy są świetnym sposobem na dostarczenie organizmowi wielu cennych witamin i minerałów. Dodatkowo są proste w przygotowaniu, można je ugotować na kilka dni i dowolnie modyfikować składniki. To również idealny sposób na ograniczenie marnowania jedzenia, ponieważ do zupy można wykorzystać warzywa, które akurat zostały w lodówce.

Natomiast nie chodzi tu tylko o rosół czy zupę pomidorową. Mowa również o zupach zawierających warzywa w formie rozgotowanej – to wspaniałe źródło błonnika pokarmowego dla naszych mikrobów jelitowych. Często powtarzam, że zupa to taki „opatrunek na jelita” – wyjaśniła w rozmowie z Wprost dr hab. Sylwia Naliwajko, dietetyk kliniczny i naukowiec.

