Szybka, tania i odchudzająca! Ta zupa to hit w moim domu. Zrobisz ją z sezonowego warzywa

Jeśli nie masz pomysłu na szybki i pożywny obiad – postaw na zupę z cukinii. Jest sycąca, a do tego bardzo tania. Co więcej, świetnie sprawdzi się, gdy jesteś na redukcji, ponieważ ma niewiele kalorii i nie zawiera tuczących dodatków. Warto w pełni wykorzystać sezon na to warzywo.
Jak zrobić fit zupę z cukinii?
Dietetyczna zupa z cukinii jest doskonałym wyborem podczas odchudzania. Jest niskokaloryczna, a przy tym sycąca, więc nie będziesz sięgać po niezdrowe przekąski po jej zjedzeniu. Cukinia jest bogata w wodę, ale również w błonnik pokarmowy, który wspomaga pracę jelit. Dostarcza także cennych witamin i minerałów – bez zbędnych kalorii. Jest idealna na obiad, ale sprawdzi się też jako lekka kolacja.
Przepis: Zupa z cukinii
Ta zupa smakuje naprawdę doskonale i ma niewiele kalorii.
- Kategoria
- Zupa
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 20 min.
- Liczba porcji
- 6
- Liczba kalorii
- 113 w każdej porcji
Składniki
- 2 łyżki oliwy extra
- 1 łyżka masła
- 1 cebula
- 4 ząbki czosnku
- 500 g cukinii
- sól morska i grubo zmielony pieprz
- 3 szklanki wody lub bulionu warzywnego
Sposób przygotowania
- Przygotowanie cebuli i czosnkuNajpierw pokrój cebulę w drobną kosteczkę i posiekaj czosnek. Następnie wlej oliwę do szerokiego garnka, dodaj masło i cebulę. Poczekaj, aż cebula się zeszkli, dodaj czosnek i podsmażaj całość jeszcze przez chwilę.
- Mieszanie składnikówDodaj cukinię pokrojoną w kostkę i znów podsmaż wszystko przez około 2-3 minuty, co jakiś czas mieszając. Cukinia powinna w tym czasie zmięknąć. Dopraw odrobiną soli i pieprzu.
- Gotowanie zupyWlej wodę lub bulion i zagotuj całość. Gotuj pod uchyloną pokrywką przez około 5 minut. Później zblenduj całość na krem.
Jakie właściwości ma cukinia?
Dużą zaletą cukinii jest to, że zawiera zaledwie 16 kcal na 100 gramów. To świetne warzywo dla osób dbających o linię. Jest również bogata w witaminy A, C i K oraz witaminy z grupy B. To także doskonałe źródło beta-karotenu, który jest silnym przeciwutleniaczem. Ma niski indeks glikemiczny, dzięki czemu jest odpowiednia dla diabetyków i osób z insulinoopornością.
Dlaczego warto jeść zupy?
Wielu Polaków o tym zapomina, ale zupy są świetnym sposobem na dostarczenie organizmowi wielu cennych witamin i minerałów. Dodatkowo są proste w przygotowaniu, można je ugotować na kilka dni i dowolnie modyfikować składniki. To również idealny sposób na ograniczenie marnowania jedzenia, ponieważ do zupy można wykorzystać warzywa, które akurat zostały w lodówce.
Natomiast nie chodzi tu tylko o rosół czy zupę pomidorową. Mowa również o zupach zawierających warzywa w formie rozgotowanej – to wspaniałe źródło błonnika pokarmowego dla naszych mikrobów jelitowych. Często powtarzam, że zupa to taki „opatrunek na jelita” – wyjaśniła w rozmowie z Wprost dr hab. Sylwia Naliwajko, dietetyk kliniczny i naukowiec.
