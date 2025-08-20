Szybka, tania i odchudzająca! Ta zupa to hit w moim domu. Zrobisz ją z sezonowego warzywa
Udostępnijdodaj Skomentuj
Przepisy

Szybka, tania i odchudzająca! Ta zupa to hit w moim domu. Zrobisz ją z sezonowego warzywa

Dodano: 
Zupa z cukinii
Zupa z cukinii Źródło: Freepik
Zupy wracają do łask! To nie tylko element tradycyjnej kuchni, ale też sprzymierzeniec zdrowego stylu życia. Zobacz, jak przygotować pyszne, a do tego dietetyczne danie.

Jeśli nie masz pomysłu na szybki i pożywny obiad – postaw na zupę z cukinii. Jest sycąca, a do tego bardzo tania. Co więcej, świetnie sprawdzi się, gdy jesteś na redukcji, ponieważ ma niewiele kalorii i nie zawiera tuczących dodatków. Warto w pełni wykorzystać sezon na to warzywo.

Jak zrobić fit zupę z cukinii?

Dietetyczna zupa z cukinii jest doskonałym wyborem podczas odchudzania. Jest niskokaloryczna, a przy tym sycąca, więc nie będziesz sięgać po niezdrowe przekąski po jej zjedzeniu. Cukinia jest bogata w wodę, ale również w błonnik pokarmowy, który wspomaga pracę jelit. Dostarcza także cennych witamin i minerałów – bez zbędnych kalorii. Jest idealna na obiad, ale sprawdzi się też jako lekka kolacja.

Przepis: Zupa z cukinii

Ta zupa smakuje naprawdę doskonale i ma niewiele kalorii.

Kategoria
Zupa
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
20 min.
Liczba porcji
6
Liczba kalorii
113 w każdej porcji

Składniki

  • 2 łyżki oliwy extra
  • 1 łyżka masła
  • 1 cebula
  • 4 ząbki czosnku
  • 500 g cukinii
  • sól morska i grubo zmielony pieprz
  • 3 szklanki wody lub bulionu warzywnego

Sposób przygotowania

  1. Przygotowanie cebuli i czosnkuNajpierw pokrój cebulę w drobną kosteczkę i posiekaj czosnek. Następnie wlej oliwę do szerokiego garnka, dodaj masło i cebulę. Poczekaj, aż cebula się zeszkli, dodaj czosnek i podsmażaj całość jeszcze przez chwilę.
  2. Mieszanie składnikówDodaj cukinię pokrojoną w kostkę i znów podsmaż wszystko przez około 2-3 minuty, co jakiś czas mieszając. Cukinia powinna w tym czasie zmięknąć. Dopraw odrobiną soli i pieprzu.
  3. Gotowanie zupyWlej wodę lub bulion i zagotuj całość. Gotuj pod uchyloną pokrywką przez około 5 minut. Później zblenduj całość na krem.

Jakie właściwości ma cukinia?

Dużą zaletą cukinii jest to, że zawiera zaledwie 16 kcal na 100 gramów. To świetne warzywo dla osób dbających o linię. Jest również bogata w witaminy A, C i K oraz witaminy z grupy B. To także doskonałe źródło beta-karotenu, który jest silnym przeciwutleniaczem. Ma niski indeks glikemiczny, dzięki czemu jest odpowiednia dla diabetyków i osób z insulinoopornością.

Dlaczego warto jeść zupy?

Wielu Polaków o tym zapomina, ale zupy są świetnym sposobem na dostarczenie organizmowi wielu cennych witamin i minerałów. Dodatkowo są proste w przygotowaniu, można je ugotować na kilka dni i dowolnie modyfikować składniki. To również idealny sposób na ograniczenie marnowania jedzenia, ponieważ do zupy można wykorzystać warzywa, które akurat zostały w lodówce.

Natomiast nie chodzi tu tylko o rosół czy zupę pomidorową. Mowa również o zupach zawierających warzywa w formie rozgotowanej – to wspaniałe źródło błonnika pokarmowego dla naszych mikrobów jelitowych. Często powtarzam, że zupa to taki „opatrunek na jelita” – wyjaśniła w rozmowie z Wprost dr hab. Sylwia Naliwajko, dietetyk kliniczny i naukowiec.

Czytaj też:
Zrób błyskawiczną zapiekankę z kurczakiem. Ja mogłabym jeść ją codziennie. Zobacz przepisCzytaj też:
Kardiolog zdradza prosty sposób na senność po obiedzie. Działa w kilka minut. Wypróbuj!

Opracowała:
Źródło: Odżywianie WPROST.pl