Jak się pozbyć cellulitu? Poznaj żywieniowe sposoby Ewy Chodakowskiej

Ewa Chodakowska od lat propaguje aktywność fizyczną. Sama daje swoim fankom i fanom dobry przykład – jest wielką miłośniczką sportu i do jego uprawiania namawia innych. W sieci często dzieli się również radami dotyczącymi diety. Jej post dotyczący tego jak radzić sobie z cellulitem i jak mu zapobiegać, wzbudził duże zainteresowanie. Fanki często do niego wracają, mimo że pochodzi z 2021 roku.

Co jeść, aby pozbyć się „pomarańczowej skórki”?

W poście Ewa Chodakowska podzieliła się swoją „złotą dwunastką” w walce z pomarańczową skórką. „Nie zaczynaj od kosztownych zabiegów „maszynowych”, masaży, kupna tabletek lub napojów, które rzekomo mają zdziałać cuda. Postaw na najprostsze zmiany – jedną z nich jest JEDZENIE” – napisała na Instagramie.

Znana trenerka opublikowała listę 12 produktów, które powinny znaleźć się w menu osoby walczącej z cellulitem. Co je łączy? Przede wszystkim zawartość witaminy C, potasu, cynku, manganu i błonnika. Ten ostatni poprawia pracę układu pokarmowego, przede wszystkim poprzez przyspieszenie przemiany materii. Witamina C jest silnym antyoksydantem, może przyczynić się do zwiększenia produkcji i odbudowy kolagenu. Potas z kolei usprawnia przepływy krwi, a mangan – poprawia stan skóry. Natomiast cynk ułatwia gojenie się ran, stosowany jest w kosmetyce.

Pełna lista antycellulitowych produktów wg Ewy Chodakowskiej

Szparagi – są niskokaloryczne(100 g ugotowanych szparagów to tylko 22 kcal) i smaczne. Mają silne właściwości przeciwzapalne. Zawierają asparaginę, organiczny związek, który wspomaga pracę nerek i dba o prawidłowy poziom nawodnienia organizmu. Zawarty w nich kwas foliowy przyspiesza regenerację tkanek i usprawnia krążenie, a błonnik – usprawnia trawienie. Szparagi świetnie smakują niemal w każdej formie, warto je jeść zwłaszcza sezonowo.

Truskawki – zawarty w nich błonnik usprawnia metabolizm, sprawiając, że procesy trawienne przebiegają sprawniej i szybciej. Również obecność manganu reguluje tempo przemiany materii, a potas ułatwia pozbycie się nadmiaru płynów z organizmu. Świeże truskawki są poza tym idealnym smakołykiem.

Produkty pełnoziarniste – ze względu na obecność błonnika przyspieszają tempo przemiany materii, usprawniają perystaltykę jelit, co z kolei ułatwia pozbycie się cellulitu. Warto włączyć do swojej diety pełnoziarniste pieczywo, kasze, otręby, płatki owsiane, ryż.

Brokuły – zawierają kwas liponowy, który jest niezwykle pomocny w leczeniu cukrzycy i obniżeniu cholesterolu. W diecie antycellulitowej jest niezbędnym, ponieważ zapobiega twardnieniu kolagenu w skórze (w ten sposób tworzy się„ pomarańczowa skórka”). Witamina C zawarta w brokułach bierze udział w odbudowie kolagenu.

Buraki – są źródłem wielu witamin i składników mineralnych. Zawierają m.in. potas, likopen i witaminę E, co zapobiega zatrzymaniu wody w organizmie (a mniejsze obrzęki to mniejszy cellulit). Ich spożywanie poprawia stan i elastyczność skóry. Dzięki nim szybciej pozbędziemy się szkodliwych toksyn.

Jajka – zdaniem Ewy Chodakowskiej obecna w nich lecytyna odpowiada za odbudowę ścianek komórek skóry. W jakiej formie najlepiej jeść jajka, jeśli chcemy pozbyć się cellulitu? Gotowane na miękko lub lekko ścięte na patelni.

Banany – te żółte owoce mają wielu miłośników. Zawarty w nich cynk poprawia stan skóry, co w walce z cellulitem jest bardzo ważne. Z kolei niewielkie ilości potasu polepszają krążenie krwi, co zapobiega tworzeniu się "pomarańczowej skórki".

Zielona herbata – jej właściwości są bardzo dobrze znane. Zawiera teobrominy (związki organiczne), dzięki czemu przyspiesza metabolizm i pomaga regulować poziom glukozy. Ile herbaty pić, aby pozbyć się cellulitu? Najlepiej 3-4 szklanki dziennie.

Kiełki fasoli – to witaminowa bomba. Bogate są w witaminy A,B,C,D,E i K. Znajdziemy w nich duże ilości kwasu foliowego, magnezu i cynku. To wszystko razem sprawia, że kiełki fasoli pobudzają krążenie krwi oraz wątroby, co przekłada się na lepszy detoks.

Kurkuma – tej przyprawy nie powinno zabraknąć w twojej diecie. Dlaczego? Zdaniem trenerki, pobudza krążenie, zmniejsza obrzęki, redukuje poziom toksyn – a to wszystko dzięki zawartym w niej antyoksydantom.

Por – nie wszyscy lubią to warzywo, ale warto wprowadzić je do diety. Dzięki właściwościom moczopędnym i oczyszczającym, przyspiesza pozbycie się z organizmu zbędnych produktów przemiany materii. A im lepszy metabolizm, tym łatwiej pozbyć się cellulitu.

Ryby – ich jedzenie powinno być bazą diety antycellulitowej. Dostarczają kwasów tłuszczowych omega-3, które regulują krążenie i przyspieszają spalanie tkanki tłuszczowej. Zawierają też witaminę E, która poprawia wygląda i gładkość skóry. Jest jeszcze cynk – zmniejszający ryzyko powstawania pomarańczowej skórki.

Walcząc z cellulitem, warto też zadbać o prawidłowe nawodnienie – trzeba pić minimum 2 l wody dziennie. Podstawą jest również aktywność fizyczna – ruszaj się minimum 30 min dwa razy w tygodniu. Nie musisz od razu podejmować dużych sportowych wyzwań. Zacznij od spacerów, jazdy na rowerze, pływania. Z czasem wydłużaj czas aktywności i wprowadzaj kolejne.

