Banany pomagają obniżyć ciśnienie krwi. Ile dziennie można ich zjeść?

Banany zawierają 1,1 g białka, 23 g węglowodanów, 0,3 g tłuszczu, 12,2 g cukru. Znajdziemy w nich zestaw cennych witamin i składników mineralnych: witaminy z grupy B (niacynę), C oraz A i E, a także miedź, cynk, fluor, selen, mangan, jod, wapń, fosfor oraz potas. I to właśnie potasowi banany zawdzięczają swoje prozdrowotne działanie na układ sercowo-naczyniowy.

Badania dowodzą, że codzienne spożywanie bananów zmniejsza ryzyko wystąpienia zawałów serca oraz zapobiega udarom mózgu. Wiadomo również, że potas pozwala pozbyć się z organizmu wody, co z kolei obniża ciśnienie tętnicze. Jedząc banany, nie powinniśmy obawiać się o przedawkowanie potasu. Przeciętnej wielkości banan ważący ok.125 gramów zawiera 450 mg tego składnika, a dzienne zapotrzebowanie określane wg norm brytyjskiej Narodowej Służby Zdrowia (NHS) jest na ok. 3500 mg. Oznacza to, że dorosła osoba może zjeść dziennie nawet 7 bananów, a i tak nie przekroczy zalecanej dawki spożycia potasu.

Inne prozdrowotne działanie bananów

Jedzenie bananów zalecane jest w profilaktyce anemii, ze względu na dużą zawartość zawartego w nich żelaza. W tych owocach znajdziemy też cenne przeciwutleniacze oraz karotenoidy, które wspomagają wzrok, zapobiegając pojawieniu się kurzej ślepoty oraz zaćmy. Natomiast pektyna, która znajduje się w bananach, będąca naturalną mieszanką węglowodanów, obniża poziom „złego” cholesterolu LDL i oczyszcza organizm z toksyn. Z kolei fruktooligosacharyd, który jest prebiotykiem, wspomaga wzrost korzystnych dla organizmu człowieka bakterii w jelicie grubym. Banany są też zalecane w chorobie wrzodowej żołądka, gdyż neutralizują kwasy żołądkowe i sprawiają, że w żołądku zwiększa się produkcja śluzu. Zapobiegają również zgadze.

Bananów nie powinny obawiać się osoby na diecie

Z bananów często rezygnują osoby, które dbają o linię lub się odchudzają. Niesłusznie, bo jeden średni banan ma zaledwie ok. 90 kcal. Banany zawierają ponadto błonnik (ponad 3 g na 100 g owocu), który wspomaga trawienie i daje uczucie sytości przez dłuższy czas, ponieważ spowalnia wydzielanie greliny (hormon głodu). Ci, którzy stosują dietę odchudzającą, do jedzenia powinni wybierać niedojrzałe jeszcze banany o zielonkawej skórce. A to dlatego, że mają niższy od dojrzałych owoców indeks glikemiczny (IG 31). Banany żółte mają IG 51. Spożywanie produktów z niskim IG zapobiega wahaniom poziomu glukozy we krwi i zalecana jest przede wszystkim chorym na cukrzycę. Banany zalecane są osobom intensywnie uprawiającym sport, ponieważ są doskonałym źródłem energii. Dodatkowo, jedzenie tych owoców poprawia samopoczucie, gdyż jest źródłem tryptofanu, który rozkładając się w organizmie, uwalnia serotoninę nazywaną hormonem szczęścia. Dietetycy zalecają, żeby więc bez obaw sięgać po tę zdrową przekąskę. Rekomendują jedzenie 1-2 bananów dziennie.

