Młoda kapusta jest zdrowsza od kiszonej. Dowiedz się, jak ją przyrządzić

W młodej kapuście znajdziemy wiele cennych witamin, zwłaszcza witaminę C. Zawiera jej 4-krotnie więcej niż kapusta kiszona, aż do 36 mg w 100 g produktu. Zawiera również witaminy z grupy B, kwas foliowy i rutynę. Ze składników mineralnych warto wymienić wapń, potas magnez i żelazo. W tym warzywie znajdziemy też związki o działaniu antynowotworowym: indolo-3-karbinol, izotiocyjaninę oraz sulforan.

Prozdrowotne działanie młodej kapusty

Jedzenie młodej kapusty (zwłaszcza jej zielonych liści) zalecane jest przy niedokrwistości (anemii) ze względu na zawartość żelaza i kwasu foliowego. Natomiast witamina C, w którą obfituje warzywo, wykazuje właściwości antybakteryjne i przeciwwirusowe. Podnosi odporność organizmu. Kapusta wykazuje też działanie przeciwnowotworowe. Ma to związek z obecnością związków chemicznych tzw. indoli, które pomagają w profilaktyce raka jajników, piersi i prostaty. Liście kapusty wykorzystywane były w medycynie naturalnej jako środek działający na gojenie ran i zakażenia, ale także na ból stawów. To działanie potwierdziły badania. Do okładów najlepiej użyć dwóch lub trzech wierzchnich liści kapusty, które uprzednio należy lekko rozbić tłuczkiem, żeby puściły sok.

Młoda kapusta w kuchni

Młoda kapusta wspiera utrzymanie prawidłowej wagi i odchudzanie. Zawiera jedynie 40 kcal w 100 g produktu. Warto włączyć ją do diety, nie dodając do niej boczku ani mięsa tylko np. pomidory. Ważne jest to, że młoda kapusta należy do tzw. zdrowej 15 warzyw, które nie są zanieczyszczone pestycydami. Najsmaczniejsza jest właśnie teraz i można ją jeść na wiele sposobów. Doskonale sprawdza się zarówno jako dodatek do dania mięsnego, jak i samodzielne danie, spożywane np. z pieczywem. Podajemy przepis na klasyczną młodą kapustę z dodatkiem koperku, który wspomaga trawienie oraz boczku, który dodaje smaku. W wersji wege boczek można zastąpić pomidorami a smak dania wzbogacić posiekaną papryczką chili.

Kto nie powinien jeść kapusty?

Młoda kapusta, podobnie jak inne warzywa kapustne, zawiera goitrogeny (goitrynę i progoitrynę), które nazywane są substancjami wolotwórczymi. Mogą one utrudniać przyswajanie jodu z pożywienia, prowadząc do niedoborów, szczególnie groźnych dla pacjentów z chorobami tarczycy. Takie osoby nie powinny jej więc spożywać.

Przepis: Młoda kapusta z koperkiem Wiosenne, zdrowe danie Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 4 Składniki 1 GŁÓWKA MŁODEJ KAPUSTY

30 DAG WĘDZONEGO BOCZKU LUB EW. ŁYŻKA SMALCU ZE SKWARKAMI

1 CEBULA

1 CZUBATA ŁYŻKA MĄKI

PĘCZEK KOPERKU

SÓL, CUKIER, ŚWIEŻO ZMIELONY CZARNY PIEPRZ Sposób przygotowania Przygotuj kapustęKapustę obieramy z wierzchnich liści. Myjemy, kroimy w ćwiartki, a następnie drobno szatkujemy. Ugotuj kapustęPokrojoną drobno kapustę wrzucamy do garnka i zalewamy szklanką wrzącej wody, dodajemy pół łyżeczki soli i pół łyżeczki cukru. Gotujemy na malutkim ogniu. Podsmaż boczek i cebulęW tym czasie boczek kroimy w kostkę, cebulę obieramy i siekamy. Podsmaż na patelni. Gdy wytopi się tłuszcz, wrzucamy cebulę i dusimy przez chwilę, aż się lekko zrumieni Poącz składnikiPodsmażony boczek i cebulę dodajemy do kapusty, mieszamy i dusimy pod przykryciem na małym ogniu około 30 minut. Podpraw kapustęPod koniec gotowania w szklance mieszamy mąkę z odrobiną soli i kilkoma łyżkami ciepłego płynu odlanego z kapusty. Dodajemy jeszcze do szklanki kapuścianego rosołu, mieszamy i powoli wlewamy do kapusty ze skwarkami. Dodajemy posiekany koperek oraz sól, pieprz do smaku, zagotowujemy. Posyp koperkiemGdy potrawa jest gotowa dodajemy do niej pokrojony drobno koperek.

