Czy można jeść surowy kalafior? Część osób będzie zaskoczona

Cudowne właściwości kalafiora są znane od dawna. Poza tym, że jest zdrowy, to też bardzo smaczny. Możemy przygotować z niego mnóstwo dań – zupy, zapiekanki, kotlety czy różnego rodzaju placki, a nawet wegetariański stek z kalafiora. Idealnie sprawdzi się też do zrobienia purée lub jako składnik tarty. W naszym kraju najczęściej jest on podawany po ugotowaniu w połączeniu z zezłoconą na maśle bułką tartą. Kalafior można też dusić, smażyć, piec, a także grillować. Ale czy można jeść go na surowo?

Czy można jeść surowy kalafior?

Część osób może mieć wątpliwości, czy spożywanie kalafiora w takiej formie jest odpowiednie. Okazuje się, że jedzenie surowego kalafiora jest jak najbardziej wskazane. I choć poddawanie tego warzywa obróbce termicznej wydaje się czymś całkowicie naturalnym, to wcale nie jest rzeczą konieczną. Pozbawia ona to warzywo części składników odżywczych i cennych walorów, a więc jedzenie go na surowo jest nawet zdrowsze.

Chrupanie go wpływa też dobrze na zęby i mięśnie żuchwy. Co więcej, takie chrupiące różyczki kalafiora doskonale sprawdzą się jako zdrowa, niskokaloryczna przekąska, którą można podawać z różnymi dipami. Dobrym pomysłem jest dodanie też surowego kalafiora do różnego rodzaju sałatek. Dzięki temu, że jest on delikatny w smaku – można go przyrządzić na wiele sposobów i stanowi świetny dodatek niemal do każdego dania.

Przed jedzeniem surowego kalafiora należy jednak pamiętać, żeby go porządnie umyć. Później podzielcie go na mniejsze różyczki – wtedy będzie wygodniej go chrupać. Taka forma jedzenia kalafiora będzie też dobra dla osób, które nie lubią specyficznej woni wydzielanej przez to warzywo podczas gotowania.

Dobroczynne właściwości kalafiora

Kalafior jest bogaty w składniki, które dobrze wpływają na nasz organizm. To warzywo jest bogate między innymi w:



błonnik pokarmowy,

potas,

wapń,

magnes,

żelazo,

cynk,

miedź,

witaminy z grupy B.

Jaki wpływ na ciało ma spożywanie kalafiora? Dobrze sprawdzi się on dla osób walczących ze zbędnymi kilogramami, ponieważ jest niskokaloryczny – sprzyja więc odchudzaniu i usprawnia metabolizm. Zawiera też błonnik pokarmowy, dzięki czemu nasyci na dłużej. Z kolei zawarta w nim witamin C naturalnie wspomaga odporność. To warzywo jest też źródłem cennych przeciwutleniaczy, które przeciwdziałają wolnym rodnikom. Ma także niski indeks glikemiczny.

Kto nie powinien jeść kalafiora?

Kalafior nie jest wskazany dla osób z zaburzeniami pracy tarczycy. Warzywa z rodziny krzyżowych, do których zaliczamy kalafiora, zawierają naturalne związki wolotwórcze, czyli goitrogeny. Oznacza to, że składniki zawarte w kalafiorze zaburzają wchłanianie jodu z pożywienia – narażone na to są więc osoby, które mają niedobór jodu w organizmie. Tego warzywa nie powinny więc spożywać w nadmiarze osoby z niedoczynnością tarczycy i chorobą Hashimoto.

Ostrożni powinni być też ci, którzy przyjmują leki rozrzedzające krew. Spożywanie kalafiora wspomaga jej krzepliwość, a w konsekwencji zjedzenia dużej ilości tego warzywa może prowadzić do niepożądanych interakcji. Należy też pamiętać o tym, że kalafior jest ciężkostrawny i powoduje gazy, dlatego lepiej jest nie jeść go na kolację. Jeśli na kalafiorze pojawią się żółte lub brązowe plamy – należy go wtedy wyrzucić.

Czytaj też:

Tych liści nigdy nie wyrzucaj! Możesz stworzyć z nich zdrowy posiłekCzytaj też:

5 nietypowych warzyw na grilla. Wśród propozycji rzodkiewka i kalafior