Ten napar wzmacnia organizm i przyspiesza odchudzanie. Pij go codziennie

Owoce goji, znane też jako jagody gojii są wykorzystywane w medycynie naturalnej od 2 tysięcy lat. Ich prozdrowotne właściwości potwierdzają prowadzone obecnie badania. Swoje działanie zawdzięczają zawartym w nich substancjom. Znajdziemy w nich witaminy A, B1, B2, B6, E oraz dużo witaminy C (50 razy więcej niż w cytrusach). Na uwagę zasługują również obecne w jagodach goji pierwiastki jak: miedź, selen (garść jagód, ok. 30 g pokrywa 25 proc. dziennego zapotrzebowania na ten składnik), żelazo (około 15 proc. zapotrzebowania). Ponadto te owoce są źródłem przeciwutleniaczy (karotenoidów, likopenu, luteiny), białka (w ich skład wchodzi aż 18 różnych aminokwasów), kwasów omega-6 oraz błonnika. Warto włączyć je do codziennego jadłospisu, bo dzięki zawartości błonnika wspierają odchudzanie, dają uczucie sytości i pomagają utrzymać prawidłową wagę.

Prozdrowotne właściwości owoców goji

Witaminy A i C, które znajdziemy w owocach goji, są silnymi przeciwutleniaczami, chronią organizm przed zachorowaniem na nowotwory oraz szybkim starzeniem się. Działanie to wzmacnia również zawarty w owocach kompleks polisacharydowy LBP, pobudzający układ odpornościowy do prawidłowego funkcjonowania. Z kolei duża zawartość żelaza w owocach zapobiega anemii. Inny z kolei składnik – zeaksantyna chroni oczy przed zwyrodnieniami plamki żółtej. Badania wskazują, że owoce goji są też pomocne w leczeniu cukrzycy, gdyż obniżają poziom cukru we krwi. W innej analizie odnotowano redukcję stężenia cholesterolu całkowitego, niższy poziom „złego” cholesterolu LDL oraz trójglicerydów u osób, które spożywały owoce goji.

Przygotuj napar z owoców goji

Przepis: Napój z jagód goji Wzmacnia organizm i przyspiesza odchudzanie. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki Szklanka wody

2 łyżeczki jagód goji

Połowa cytryny

Pół łyżeczki starego imbiru (lub łyżeczka sproszkowanego korzenia)

Listek mięty Sposób przygotowania Zagotuj wodęZagotuj szklankę wody. Zalej owoce wodąDo szklanki wrzuć jagody goja, zalej wrzątkiem, przykryj i odstaw na 5 minut. Dodaj inne składnikiDodaj do naparu imbir, wymieszaj i odczekaj, aż trochę przestygnie. Wlej świeżego soku z cytryny i wrzuć listek mięty. Pij napój ns ciepło.

Owoce goji w kuchni

Suszone jagody goji stanowią doskonały dodatek do owsianki czy jogurtu. Można je też dodawać do sałatek w połączeniu z orzechami i nasionami. Dobrze komponują się z serami oraz pieczonym mięsem. Pasują zarówno do drobiu, jak i wieprzowiny. Doskonałym pomysłem na to jak włączyć je do codziennej diety jest zrobienie z nich naparu, który można wzbogacić skokiem z cytryny i startym korzeniem imbiru. Jest łatwo go przygotować, a efekt działania widać już po kilku dniach stosowania.

Kto nie powinien spożywać owoców goji?

Mimo że jagody goji są zdrowe, nie powinno się przesadzać z ich ilością w diecie. Nie należy jeść więcej niż 12 g na dobę, gdyż mogą powodować problemy gastryczne. Okazuje się również, że nie dla wszystkich są wskazane. Nie powinny ich spożywać osoby, które przyjmują leki przeciwzakrzepowe, kobiety w ciąży i karmiące piersią.

