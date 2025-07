Kocham ten lekki deser bez pieczenia. Smakuje lepiej niż z cukierni. Poznaj przepis

W letnie dni szczególnie dobrze smakują nam zimne desery. W upały sprawdzają się także słodkości, które nie wymagają pieczenia. To pozwoli uniknąć dodatkowego nagrzewania kuchni. Warto również wykorzystać sezonowe owoce, takie jak maliny, jagody, porzeczki czy wiśnie.

Jak zrobić malinowy deser bez pieczenia? Prosty przepis

Na ciepłe dni idealny będzie deser w postaci „kostki” jogurtowo-malinowej. Smakuje naprawdę doskonale, a jego przygotowanie nie zajmuje dużo czasu. Co więcej, zrobisz go bez pieczenia, ponieważ spód wykonany jest z herbatników. Zobaczysz, że każdy będzie się nim zajadać.

Przepis: Kostka jogurtowo-malinowa Ten deser smakuje naprawdę obłędnie, spróbuj go przygotować. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 4 godz. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 140 Składniki Spód: 200 g herbatników

100 g masła Masa malinowa: 2 galaretki malinowe

500 ml wrzątku

500 g malin

500 ml schłodzonej śmietanki 30%

4 łyżki cukru pudru

400 g jogurtu greckiego

500 g malin (do ozdobienia) Sposób przygotowania Przygotowanie spoduFormę o wymiarach ok. 20×20 cm wyłóż papierem do pieczenia lub folią spożywczą (łatwiej będzie wyjąć ciasto). Masło roztop w garnuszku. Herbatniki umieść w malakserze i pokrusz na piasek. Przesyp do miski i wymieszaj z roztopionym masłem. Wyłóż herbatnikową masą przygotowaną formę. Robienie masyDwie galaretki rozpuść w 500 ml wrzącej wody i odstaw do wystudzenia. Zblenduj maliny, a następnie przetrzyj przez sitko. Gdy galaretka zacznie tężeć, dodaj przetarte maliny i wymieszaj. W osobnej misce ubij schłodzoną śmietankę z cukrem pudrem. Cały czas miksując, dodawaj jogurt i maliny z galaretką. Masę przelej na schłodzony spód i odstaw do lodówki do stężenia na około dwie godziny. Podanie ciastaNa wierzch poukładaj maliny i wstaw do lodówki do całkowitego stężenia. Na koniec deser możesz ozdobić też jadalnymi kwiatami.

Jeśli chcesz, żeby spód ciasta był bardziej stabilny, wyłóż masę na dno formy, dobrze ugnieć i włóż na 15–30 minut do lodówki przed dodaniem masy jogurtowej. Jeśli chcesz stworzyć warstwy masy różnych kolorów, wystarczy, że dodasz więcej lub mniej jogurtu naturalnego. W ten sposób odcień będzie jaśniejszy lub ciemniejszy.

Jakie słodkości będą najlepsze na lato?

Latem warto przygotowywać orzeźwiające desery, które są też lekkie i – najlepiej – schłodzone. Po taki smakołyk każdy sięgnie z największą przyjemnością. Świetnym wyborem są sorbety owocowe, galaretki z sezonowymi owocami czy domowe lody. Spróbuj zrobić na przykład lody chałwowe z przepisu Magdy Gessler – smakują obłędnie. Dobrze sprawdzą się też desery na bazie jogurtu. Nie można zapomnieć o klasykach, takich jak ciasto z truskawkami i bitą śmietaną czy sernik na zimno. Dobrym pomysłem jest również przyrządzenie koktajlu – pomysłów jest naprawdę bardzo dużo, a w ten sposób włączysz do swojej diety więcej warzyw i owoców. Inną pyszną propozycją jest panna cotta z musem z mango lub truskawek – jest bardzo efektowna, a przy tym lekka i kremowa.

Inne propozycje deserów z malinami

Maliny to świetne owoce do przygotowania różnych deserów – nadają wspaniałego smaku, ale są też piękną ozdobą. Z malinami doskonale komponuje się również brownie, to letnia wersja tego klasycznego ciasta, która z pewnością przypadnie ci do gustu. Możesz przygotować też kokosową piankę z malinowym musem, te smaki cudownie się dopełniają. Ciekawym pomysłem jest również ciasto drożdżowe z malinami lub muffinki z tymi owocami i białą czekoladą.

