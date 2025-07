Szybki letni obiad za 15 zł? Zrób go w mniej niż pół godziny z przepisu Anny Starmach

W lecie, gdy pogoda sprzyja, często szkoda nam czasu na przygotowywanie posiłków, które wymagają spędzenia kilku godzin w kuchni. W takich momentach świetnie sprawdzają się szybkie i proste obiady. Nie muszą przy tym być wcale niezdrowe. Jedną z takich propozycji jest makaron z pesto — zrób go jednak w nieco innej formie, niż zawsze.

Pomysł na szybki i pyszny obiad

Zazwyczaj, robiąc tę potrawę, sięgamy po pesto w słoiczku. Jest to najszybsze i najprostsze rozwiązanie, jednak znacznie smaczniejszą i zdrowszą opcją jest przygotowanie go samodzielnie. Ma ono też intensywniejszy smak, przez co cała potrawa staje się lepsza. Można również dostosować jego skład do własnych upodobań, na przykład dodając więcej czosnku lub innych ziół. Przede wszystkim w ten sposób unikamy konserwantów i sztucznych dodatków, które często znajdują się w gotowych produktach. Jego zrobienie zajmuje tylko kilka minut, więc wcale nie wydłuży to znacznie czasu przygotowywania posiłku.

Wielką zaletą makaronu z bazyliowym pesto jest też to, że taki obiad jest bardzo tani. Za całość, czyli 2-3 porcje zapłacisz około 15 zł. W zależności od dokładnej ceny składników ten koszt może się nieco różnic. Przepis na takie domowe pesto podaje na swoim blogu ekspertka kulinarna Anna Starmach. Zobacz, jak przyrządzić je z jej receptury.

Przepis: Makaron z domowym pesto Tak przygotowany makaron smakuje naprawdę wybitnie. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 3 Liczba kalorii 152 w każdej porcji Składniki 30 g makaronu

3 garści świeżej bazylii

1 mały ząbek czosnku

1 łyżeczka soku z cytryny

80 ml oliwy z oliwek

30 g orzeszków piniowych

20 g tartego parmezanu

sól, pieprz Sposób przygotowania Przygotowanie pestoRozgrzej patelnię, a później wrzuć na nią orzeszki piniowe. Podpraż je przez kilka minut, aż będą delikatnie zarumienione. Przełóż je do wysokiego naczynia, dodaj oliwę, bazylię, parmezan, czosnek i sok z cytryny, a także odrobinę soli i pieprzu. Za pomocą blendera zmiksuj całość. Łączenie makaronu z pestoUgotuj makaron al dente i połącz go z pesto. Na koniec porządnie wymieszaj.

Jeśli twój sos wyjdzie zbyt gęsty — dodaj więcej oliwy. Jeżeli z kolei będzie za rzadki — dorzuć bazylię lub parmezan.

Do czego jeszcze dodać pesto?

Takie pesto jest świetnym dodatkiem do makaronu, ale dobrze sprawdzi się także w zestawieniu z innymi daniami. Doskonale pasuje między innymi jako dip do grillowanych warzyw. Śmiało można z tym sosem podać też klasyczne kopytka lub gnocchi, a całość posypać parmezanem. Świetnie komponuje się z różnymi mięsami, a nawet rybami. Idealnie smakuje również jako dodatek do chrupiącego pieczywa. W zestawieniu z mozzarellą, pomidorem i szynką parmeńską stworzysz naprawdę pyszną przekąskę lub lekką kolację. Pesto bazyliowe możesz dodawać także do zup i sosów.

Dlaczego warto jeść bazylię?

Bazylia to zioło, które bardzo korzystnie wpływa na nasz organizm, choć często bywa niedoceniane. Działa korzystnie na układ pokarmowy, łagodzi wzdęcia, a także reguluje produkcję gazów jelitowych. Ma działanie uspokajające i może pomóc w walce z bezsennością. Zawiera witaminy: A, C i K, a także minerały: magnez, żelazo, wapń i kwas foliowy. Ma również właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Jest także bogata w antyoksydanty, które pomagają w walce z wolnymi rodnikami. Dodając ją do potraw, nie tylko korzystasz z jej wspaniałego aromatu, ale też wspierasz swoje zdrowie. Koniecznie zobacz proste triki na przedłużenie świeżości bazylii w doniczce.

Czytaj też:

Robisz to z jedzeniem? Technolog żywności przestrzega: sprzyja rozwojowi bakterii, niszczy witaminyCzytaj też:

Rosół czy pomidorowa? Dietetyk wskazał, co jest o wiele zdrowsze. Sprawdź!