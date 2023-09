Chleb z dyni można jeść na diecie. Przepis na zdrowy chleb

Dynia ma pyszny, słodkawy smak i z tego względu można ją wykorzystywać w kuchni na różne sposoby. Świetnie sprawdza się jako składnik zup, placków, puree, a nawet ciast czy zapiekanek. Okazuje się, że można z niej przygotować również pyszne i zdrowie pieczywo.

Chleb z dyni – po nim nie przytyjesz

Zdaniem ekspertów, nawet w procesie odchudzania nie powinno się całkowicie rezygnować z jedzenia pieczywa, szczególnie tego zdrowego. Nie można jednak przesadzać z jego ilością, a przede wszystkim trzeba zwracać uwagę na to, z jakiej mąki zostało wypieczone. Na liście najzdrowszych składników znajdują się mąka żytnia, pełnoziarnista mąka pszenna, orkiszowa i gryczana. Dietetycy apelują, aby przed zakupem pieczywa, sprawdzić etykietę. A najlepiej zrobić domowy chleb.

Dynia zawiera duże ilości błonnika, co pozytywnie wpływa na pracę układu trawiennego. To smaczne warzywo, które można jeść zarówno na surowo, jak również w postaci zupy dyniowej, placuszków czy musu. Dynia reguluje cykl wypróżnień i przeciwdziała zaparciom. Polecana jest osobom będącym na diecie z uwagi na to, że jest bardzo sycąca, a przy tym niskokaloryczna – 100 g dyni dostarcza zaledwie 40 kcal.

W dyni znajdziemy duże ilości błonnika. Ma on do spełnienia ważną rolę – wspiera pracę układu trawiennego, przeciwdziałając zaparciom i regulując cykl wypróżnień, co dla osób będących na diecie redukcyjnej jest bardzo ważne. Ponadto po zjedzeniu dyni poczujemy się bardziej syci – błonnik zwiększa objętość treści pokarmowych w żołądku. Polecamy przepis na chleb dyniowy.

Przepis: Zdrowy i pyszny chleb dyniowy Pyszny i zdrowy chleb z dyni. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 130 w każdej porcji Składniki 400 g dyni

2 łyżki oleju rzepakowego

500 g mąki pełnoziarnistej

1 łyżka ksylitolu

1 łyżeczka soli

7 g suchych drożdży

200 ml letniej wody

pestki słonecznika lub dyni Sposób przygotowania Przygotowanie dyniDynię pokrój w kostkę (nie musi być całkiem mała). Dodaj do niej łyżkę ksylitolu, łyżeczkę soli i 2 łyżki oleju. Blendowanie składnikówPrzygotowane składniki zblenduj. Rób to tak długo, aż powstanie z nich mus dyniowy. Mieszanie musu z mąkąPołącz mąkę z suchymi drożdżami, a następnie dodaj wcześniej przygotowany mus z dyni. Wyrabianie ciastaWyrabiaj ciasto zdecydowanymi ruchami, dodając wodę. Pozostaw pod przykryciem na około 30 min. PieczenieCiasto przełóż do foremki (może być to keksówka lub forma okrągła) i piecz przez 40 min w 200 stopniach. Chleb najlepiej smakuje na drugi dzień.

Dlaczego warto jeść dynię?

Dynia jest cennym źródłem witaminy A (wzmacnia narząd wzroku i układ immunologiczny) i karotenoidów, które są cennymi przeciwutleniaczami. W związku z tym mówi się o niej, że jest skuteczna w walce ze stresem oksydacyjnym, który sprzyja występowaniu chorób nowotworowych. Spożywanie dyni zapobiega zwłaszcza rakowi piersi, płuc i skóry.

Korzyści płynących z jedzenia dyni jest więcej. Ze względu na zawartość magnezu, wapnia i potasu polecana jest osobom, które mają wysokie ciśnienie, wysoki cholesterol i problemy z sercem.

To warzywo (z botanicznego punktu widzenia uznawane za owoc) jest niskokaloryczne – 100 g dyni to zaledwie 40 kcal. Jednocześnie jest sycące i z tego powodu polecane jest osobom będącym na diecie.

