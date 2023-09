Dynia jest dobra na odchudzanie i nie tylko. Dlaczego warto ją jeść?

Dynia z botanicznego punktu widzenia jest owocem. Należy do rodziny dyniowatych. Ma gładką, lekko prążkowaną skórkę oraz ciemnożółty lub pomarańczowy miąższ. Znajduje szerokie zastosowanie w kuchni nie tylko ze względu na swoje walory smakowe, ale przede wszystkim właściwości prozdrowotne. Zobacz, czemu dynia powinna zagościć na twoim talerzu.

Korzyści płynące z jedzenia dyni

Dynia zawiera duże ilości błonnika. Spożywanie owocu wpływa więc pozytywnie na pracę układu trawiennego. Reguluje cykl wypróżnień i przeciwdziała zaparciom. W dodatku zmniejsza wchłanianie tłuszczu i „odżywia” bakterie tworzące mikroflorę jelitową. Te drobnoustroje pełnią wiele pożytecznych funkcji i usprawniają pracę organizmu na różnych poziomach. Wzmacniają odporność, wspierają komunikację między neuronami oraz wspomagają proces kontrolowania stężenia glukozy we krwi. Co więcej, błonnik zwiększa objętość treści pokarmowych w żołądku, a w konsekwencji zapewnia szybsze uczucie sytości i minimalizuje ryzyko podjadania między posiłkami czy spożywania nadmiernych ilości kalorii. To dobra informacja dla osób, które chcą zgubić nadprogramowe kilogramy.

Dynia ma w swoim składzie również wiele przeciwutleniaczy. To doskonały „oręż” w walce ze stresem oksydacyjnym. Czynnik ten sprzyja występowaniu schorzeń o podłożu nowotworowym, między innymi raka piersi, płuc czy skóry. Spożywanie dyni zmniejsza więc ryzyko wystąpienia tych problemów zdrowotnych. Co więcej, włączenie jej do codziennej diety może poprawić funkcjonowanie narządu wzroku i normalizować ciśnienie tętnicze krwi. Przywołany owoc stanowi bowiem cenne źródło witaminę A, karotenoidów, luteiny, a także potasu, wapnia i magnezu (związków ważnych dla prawidłowego funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego).

Co można zrobić z dyni?

Dynia to wręcz doskonały składnik dla osób, które lubią eksperymentować w kuchni. Owoc można wykorzystać na różne sposoby i zrobić z niego mnóstwo zdrowych, pysznych, a jednocześnie ciekawych potraw i napojów. Oto kilka propozycji:

purée z dyni – może być świetnym dodatkiem do różnych dań, zarówno słodkich, jak i wytrawnych (gulaszy, ciast, naleśników, mięs itp.),

pieczona dynia – pokrój ją w plasterki grubości 2 centymetrów, umieść na blasze, skrop oliwą, posyp solą i ulubionymi przyprawami, a następnie upiec w piekarniku, w temperaturze 180 stopni Celsjusza (z termoobiegiem) przez około 35 minut,

koktajl dyniowy – zmieszaj purée z dyni z ulubionymi owocami, jogurtem naturalnym i odrobiną cynamonu,

pikantny syrop z dyni do latte – obierz dynię, wydrąż z pestek i pokrój ją na mniejsze kawałki, a następnie gotuj w 150 ml wody razem z przyprawami i wanilią do miękkości (na koniec zmiksuj wszystko blenderem i dodaj odrobinę miodu).

Nasuwa się pytanie: po czym poznać, że dynia jest dojrzała? Przede wszystkim po twardej skórce o soczystym, pomarańczowym kolorze bez przebarwień. Poza tym po uderzeniu w nią wydobywa się z dyni „pusty” dźwięk. Dynie najlepiej przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Czytaj też:

Olej z pestek dyni chroni przed chorobami prostaty. Jak i ile go jeść?Czytaj też:

Zdrowy przepis na budyń z dyni. Zrobisz go w kilkanaście minut