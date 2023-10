Marynowany imbir spala tłuszcz i oczyszcza kubki smakowe. Przepis na pyszną przekąskę

W Polsce imbir jest wykorzystywany głównie w postaci surowej jako dodatek do świątecznych wypieków lub różnego rodzaju napojów czy koktajli. Niewiele osób wie, że można go również marynować. Dzięki temu zyskuje ciekawy, słodko-kwaśny, lekko ostry smak, który doskonale komponuje się zarówno z daniami mięsnymi, jak i rybami czy owocami morza. Możesz zajadać się nim również między posiłkami. Marynowany imbir świetnie oczyszcza kubki smakowe. Wywiera też pozytywny wpływ na układ trawienny. Poznaj przepis na tę pyszną przekąskę i zobacz, dlaczego warto po nią sięgnąć.

Przepis na marynowany imbir

Przygotowanie marynowanego imbiru nie jest trudne i nie wymaga specjalnych umiejętności kulinarnych. Nie zajmuje też zbyt wiele czasu. Chcesz się o tym przekonać na własnej skórze? Wypróbuj nasz niezawodny przepis.

Przepis: Marynowany imbir Marynowany imbir spala tłuszcz, wzmacnia odporność i oczyszcza kubki smakowe. Wybróbuj nasz przepis Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 1 Składniki 200 g korzenia imbiru,

⅔ szklanki octu ryżowego lub jabłkowego,

3 łyżki cukru lub miodu,

szczypta soli,

2-3 łyżki soku z cytryny

skórka z cytryny (opcjonalnie),

cynamon (opcjonalnie),

goździki (opcjonalnie). Sposób przygotowania Przygotowanie imbiruObierz korzeń imbiru ze skórki i pokrój na cienkie plasterki. Następnie wrzuć całość do garnka z gorącą wodą zakwaszoną sokiem z cytryny na około 30 sekund. Przygotowanie zalewyDo osobnego garnka wlej ocet. Dodaj cukier (ewentualnie miód) i sól. Całość zagotuj. Przygotowanie marynowanego imbiru (opcja pierwsza)Odcedź imbir z nadmiaru wody i umieść w czystych, wyparzonych słoiczkach. Zalej go gorącą, octową zalewą. Na koniec dobrze zakręć słoiki i odstaw do wystygnięcia. Możesz też je zapasteryzować. Produkt będzie gotowy po 3-4 dniach. Przygotowanie marynowanego imbiru (opcja druga)Odsączony z nadmiaru wody imbir układaj w słoiku naprzemiennie. Najpierw warstwa pokrojonego w cienkie plasterki korzenia, potem skórka z cytryny (pokrojona w cienkie paseczki), cynamon i 2-3 goździki, a potem znowu imbir i kolejne składniki. Pamiętaj, że całość musisz jeszcze zalać przygotowaną wcześniej marynatą na bazie octu. Produkt będzie gotowy po 3-4 dniach.

Jak zrobić różowy imbir marynowany?

Różowy imbir marynowany to na ogół wydatek rzędu kilkudziesięciu złotych. Można go kupić w sklepach z azjatycką żywnością. Ten pyszny dodatek bez problemu przygotujesz również w domowym zaciszu bez konieczności inwestowania w barwniki spożywcze. Wystarczy, że do dodasz do „klasycznej” zalewy sok z buraków. Jego ilość zależy od twoich indywidualnych preferencji. Im więcej ekstraktu znajdzie się w marynacie, tym wyraźniejszy i ciemniejszy kolor zyska finalny produkt. Nie masz czasu na wyciskanie soku z buraka? Włóż do słoiczka marynowanego imbiru plaster obranego warzywa. Osiągniesz ten sam efekt przy mniejszym nakładzie pracy.

Jaki imbir jest najlepszy do marynowania?

Sięgaj po młode korzenie imbiru. Wybieraj jędrne i twarde okazy z gładką, jasnobrązową skórką bez przebarwień na całej długości. Nie powinno być na niej żadnych zmarszczeń. Jak sprawdzić, czy imbir jest świeży? Jest na to prosty sposób. Oderwij niewielki kawałek skórki z korzenia. Jeśli miąższ pod spodem zaczyna wysychać, to znak, że dany egzemplarz czasy świetności ma już za sobą i lepiej zrezygnować z niego w swojej kuchni. Zwracaj też uwagę na pochodzenie produktu. Zaopatruj się u sprawdzonych, znanych dostawców. Dotyczy to zresztą nie tylko imbiru, ale również innych owoców czy warzyw.

Jakie właściwości ma marynowany imbir?

Marynowany imbir wspiera pracę układu pokarmowego. Wspomaga perystaltykę jelit i przyspiesza spalanie tłuszczu. Jednocześnie łagodzi przykre dolegliwości gastryczne, na przykład bóle brzucha, wzdęcia czy zaparcia. Jednocześnie wzmacnia odporność organizmu. Redukuje stany zapalne i chroni przed szkodliwym wpływem wirusów, bakterii czy grzybów. Dlatego jest szczególnie zalecany w okresie jesienno-zimowym.

Jak przechowywać marynowany imbir?

Po 3-4 dniach od momentu zamarynowania imbir jest gotowy do spożycia. Możesz go przechowywać w lodówce przez około 2 tygodnie. Jeśli zapasteryzujesz przekąskę, będziesz mógł się nią cieszyć przez kilka miesięcy. Zamknięte słoiki powinny być trzymane w suchym i chłodnym miejscu, a po otwarciu w lodówce.

