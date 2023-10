Połącz siemię lniane z imbirem. Napój na odchudzanie i wzmocnienie odporności

Lubisz zdrowe koktajle i kremowe smoothie? Dodaj do nich działający rozgrzewająco, przeciwwirusowo i przeciwbakteryjnie imbir oraz mające zbawienny wpływ na jelita i metabolizm siemię lniane. Co dodać do tego zestawu? Możesz wykorzystać jedną z naszych inspiracji.

Rozgrzewające smoothie z imbirem, siemieniem lnianym i cynamonem

Jeśli w jesienne dni szukasz czegoś, co nie tylko wzmocni odporność, ale też rozgrzeje, postaw na korzenne przyprawy. Potrzebujesz banana, namoczone wcześniej migdały (zalej migdały wrzątkiem i odstaw na pół godziny), pół łyżeczki cynamonu, łyżeczkę siemienia lnianego niewielki kawałek startego, świeżego imbiru, łyżeczkę gorzkiego kakao, mleko roślinne lub wodę. Opcjonalnie możesz dosłodzić taki napój miodem lub syropem klonowym. Wystarczy wszystko zmiksować blenderem i gotowe.

Odświeżające smoothie z jabłkiem, imbirem i siemieniem lnianym

Ta wersja napoju z imbirem i siemieniem lnianym wspiera odchudzanie, a jednocześnie jest prawdziwą bombą witaminową. Aby go zrobić, potrzebujesz: sok jabłkowy, kawałek startego świeżego imbiru, garść natki pietruszki, łyżeczkę siemienia lnianego. Wystarczy zmiksować wszystkie składniki i gotowe. Jeśli chcesz uzyskać bardziej kremowy koktajl, dodaj do tego zestawu banana.

Napój z jogurtu, imbiru, siemienia lnianego i miodu

To wersja dla fanów zdrowych, mlecznych napojów. W tej wersji zmiksuj jogurt z kawałkiem świeżego imbiru, dodaj siemię lniane i miód według uznania. Taki napój może być też bazą jogurtowej owsianki. Wystarczy dodać do niego płatki owsiane i odczekać (najlepiej około godziny) aż zmiękną. Do takiej owsianki dorzuć jeszcze posiekane orzechy i pokrojone w plasterki banany: takie śniadanie doda ci energii na cały poranek.

