Ta przyprawa pomoże ci schudnąć. Przyspiesza metabolizm i spala tłuszcz

Gdy walczymy z nadprogramowymi kilogramami, podstawą jest odpowiednia dieta oraz systematyczna aktywność fizyczna. Możemy jednak korzystać też z różnego rodzaju „patentów”, które pomogą nam podczas odchudzania. Jednym z nich jest dodawanie do przyrządzanych potraw odpowiedniej przyprawy. Jest ona tania i prawdopodobnie macie ją na swojej kuchennej półce. Chodzi o curry – gwarantujemy, że będzie naprawdę smacznie, a do tego szybciej pozbędziecie się oponki z brzucha.

Curry to idealna przyprawa podczas odchudzania

Curry jest mieszanką wielu przypraw. Stosowanie jej może sprawić, że proces odchudzania stanie się łatwiejszy. Dlaczego? Wynika to z faktu, że zawarte w niej pieprz i kurkuma przyspieszają spalanie tkanki tłuszczowej oraz pobudzają trawienie. Zawierają one substancje o właściwościach termogenicznych.

Kurkuma reguluje także poziom cukru we krwi, a to z kolei może pomóc w kontroli apetytu i unikaniu nagłych skoków cukru, które mogą prowadzić do nadmiernego podjadania. Kurkumina (zawarta w kurkumie) wspomaga procesy trawienia, ale jest też silnym przeciwutleniaczem. Zmniejsza również wchłanianie tłuszczu z pożywienia.

Użyjcie curry zamiast innych przypraw

Ponadto, dodając curry do różnego rodzaju potraw, możecie urozmaicić ich smak bez obawy przed dodatkowymi kaloriami. Jej stosowanie pozwala też zmniejszyć użycie niezdrowych przypraw, takich jak na przykład sól. Nadmierne spożycie soli może skutkować zatrzymaniem wody w organizmie, zwiększonym apetytem oraz ogólnie wpływa negatywnie na nasze zdrowie. Sprawdźcie też inne sposoby na to, jak ograniczyć sól w diecie.

Warto jednak pamiętać, że sama przyprawa curry nie spowoduje cudownego odchudzania. Efekty zależą od zbilansowanej diety i regularnej aktywności fizycznej. Jednak dodanie przyprawy curry do zdrowych, zrównoważonych posiłków może być pozytywnym uzupełnieniem diety dla osób, które dążą do utraty wagi.

Do jakich potraw dodawać curry?

Pamiętajcie, że przyprawa curry jest często zróżnicowana i różni się w zależności od regionu geograficznego. Istnieje wiele rodzajów curry, na przykład curry indyjskie, tajskie, itp. Różnią się one nieco składem i intensywnością. Możecie eksperymentować z różnymi rodzajami curry, by wybrać ten, który będzie smakować wam najbardziej.

Przyprawa curry świetnie pasuje między innymi do dań z kurczakiem, dań warzywnych oraz różnego rodzaju zup. Możecie dodawać je też do ryżu, marynowanego mięsa, ryb, dań z soczewicą, a nawet jajecznicy.

Jakie jeszcze przyprawy są wskazane podczas odchudzania?

Istnieją jeszcze inne przyprawy, które są pogromcami tłuszczu. Skutecznie wspomagają proces odchudzania, ale też wzbogacają smak potraw. Jest to między innymi:



kurkuma,

imbir,

czarny pieprz

kminek,

cynamon.

Poza tym, że pomagają uporać się z nadprogramowymi kilogramami, przyprawy te mają też inne właściwości, które dobroczynnie wpływają na kondycję naszego organizmu.

