Te przyprawy to pogromcy tłuszczu. Skutecznie odchudzają i wzbogacają smak potraw

Minęły czasy, kiedy Polacy w kuchni stosowali głównie sól i mielony pieprz. Ciekawość innych tradycji kulinarnych oraz otwartość na nowe smaki sprawiają, że w przepisach królują coraz bardziej wyszukane przyprawy. Wiele z nich poza walorami smakowymi, ma właściwości lecznicze i odchudzające. Są wśród nich m.in. kurkuma, imbir czy curry.

Kurkuma w walce ze zbędnymi kologramami

Kurkuma to przyprawa pochodząca z Indii. Jej głównym składnikiem jest kurkumina, która odpowiada za charakterystyczny, ostry smak potraw. Indiach od zawsze traktowana jest jako składnik leczniczy. Pewnie dlatego mieszkańcy tego kraju rzadziej chorują na choroby układu pokarmowego.

Kurkuma jest niezastąpiona w procesie odchudzania, ponieważ skutecznie stymuluje redukcję wagi. Należy do termogeników, czyli naturalnych związków występujących w żywności. Jej spożywanie pobudza termogenezę – chodzi o sytuację, gdy pod wpływem pewnego składnika zwiększa się temperatura ciała. Gdy organizm wytwarza więcej ciepła, musi włożyć w to więcej energii, co przyspiesza spalanie tłuszczu i potęguje efekt odchudzania.

Na tym odchudzające działanie kurkumy się nie kończy. Przyprawa ta stymuluje procesy trawienne, produkcję żółci oraz enzymów trzustkowych, dzięki czemu układ trawienny działa wydajniej i szybciej. Poza tym kurkumina zawarta w kurkumie stymuluje produkcję enzymów trzustkowych, co przyspiesza trawienie węglowodanów i tłuszczu.

Kurkuma powinna znaleźć się w diecie osób, które borykają się z chorobami autoimmunologicznymi, np. Hashimoto – one również często mają problemy z utrzymaniem prawidłowej wagi. Przyprawa przychodzi z pomocą, ponieważ działa przeciwzapalnie. Dzieje się tak, ponieważ zapobiega powstawaniu wolnych rodników. To one odpowiedzialne są za uszkodzenia komórek i wywołanie stresu oksydacyjnego, a tym samym procesu zapalnego. Na tym jej działanie się nie kończy – zapobiega chorobom układu krwionośnego i łagodzi dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego.

Czarny pieprz w diecie a smukła sylwetka

Właściwości tej przyprawy w Polsce nie są do końca docenione. Używamy jej głównie jako dodatek do dań, by nadać im ostrzejszego smaku. Natomiast pieprz czarny od czasów starożytnych znany był także jako lek, a od pewnego czasu mówi się o nim jako o skutecznym środku na odchudzanie. Za takie działanie odpowiedzialna ma być zawarta w nim piperyna, która przyspiesz spalanie kalorii i pomaga w pozbyciu się tkanki tłuszczowej. Ponadto piperyna ma działanie antynowotworowe, obniża poziom złego cholesterolu i stężenie glukozy we krwi. Dla osób, które chcą schudnąć, polecana jest woda z pieprzem, uznawana za naturalny przyspieszacz spalania tłuszczu.

Na pobudzenie trawienia dobrze działa nalewka, zwana pieprzówką. Ma ona również właściwości antybakteryjne. Sekret tkwi nie tylko w piperynie, ale także w olejku eterycznym, który hamuje rozwój wielu patogennych drobnoustrojów.

Curry w diecie odchudzającej

Niewiele osób wie, że curry jest mieszanką wielu przypraw. Wśród nich znajdziemy pieprz, kurkumę, imbir, kolendrę, sól, gorczycę, kmin rzymski, kozieradkę, czosnek i chili. Curry coraz częściej jest stosowane w polskiej kuchni jako dodatek do zup, ryżu, sosów, zapiekanek czy przetworów (np. ogórków i cukinii).

O właściwościach odchudzających curry świadczą przede wszystkim zawarte w niej dwa składniki: pieprz i kurkuma – przyprawy, które pobudzają trawienie i przyspieszają spalanie tkanki tłuszczowej. Poza tym curry słynie z właściwości leczniczych. Poprawia bowiem funkcjonowanie układu krwionośnego, a tym samym pracę serca. Działa też przeciwbakteryjnie, co jest ważne dla układu odpornościowego. Ponadto pobudza pracę układu krążenia, dzięki czemu rozgrzewa organizm, a także poprawia transport substancji odżywczych do komórek – nie ma jak jesienna zupa z dodatkiem curry. I jeszcze jedno – zawartość przeciwutleniaczy sprawia, że curry ma właściwości antynowotworowe.

Imbir a odchudzanie

Z właściwości antynowotworowych i przeciwzapalnych znany jest także imbir, który sprawia, że polska kuchnia nabiera orientalnego smaku. Imbir, podobnie jak kurkuma, jest termogenikiem – substancją, która przyspiesza metabolizm i zwiększa temperaturę ciała. Poza tym imbir pobudza wytwarzanie soków trawiennych. Usprawnia też pasaż jelitowy poprzez działanie rozkurczowe na mięśnie gładkie w przewodzie pokarmowym. Spożywając dania z dodatkiem imbiru dłużej czujemy się syci – dzięki leptynie, hormonowi sytości, który uwalnia się pod wpływem tej przyprawy.

Imbir można dodawać do potraw i napojów, np. do herbaty. Skutecznie odchudza woda z imbirem i cytryną, która wpływa korzystnie na pobudzenie procesów trawienia pokarmów. Imbir ponadto mobilizujemy organizm do oczyszczania się z toksyn. Sok z cytryny zawarty w tym napoju rozpuszcza zalegające masy kałowe i kamienie trzustkowe. To wszystko sprawia, że metabolizm przyspiesza, a spalanie tkanki tłuszczowe staje się przyjemnym skutkiem ubocznym.

Czytaj też:

Kawa z chili wspomaga odchudzanie. Jak często można ją pić?Czytaj też:

Jak się pozbyć cellulitu? Poznaj żywieniowe sposoby Ewy Chodakowskiej