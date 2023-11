Piłam wodę z tym dodatkiem. Bazylia zafundowała mi detoks przez wielkie „D”

Staram się pić 2 l wody dziennie, tak jak mówią wytyczne. Zwykła woda niekoniecznie mi smakuje, dlatego dodaję do niej cytrusy, czasem truskawki, nie wspominając o mięcie. Zachęcona przez znajomą, postanowiłam zacząć pić wodę z dodatkiem, który do tej pory kojarzył mi się głównie z pizzą lub zupą pomidorową. Chodzi o bazylię!

Jak smakuje woda z bazylią?

O bazyliowym detoksie słyszałam wielokrotnie. Niekoniecznie przepadam jednak za koktajlami odchudzającymi, a to właśnie do nich bazylia często jest dodawana. Ja liście bazylii wrzucałam do zwykłej wody. Czasem je blendowałam, aby wzmocnić efekt. Piłam tę wodę przez miesiąc, trzy razy dziennie, w sumie około litra każdego dnia. Na początku zaskoczył mnie smak napoju – bardzo pozytywnie. Nie lubię słodzonej wody, więc nie dodawałam ani miodu, ani cukru, ani żadnych jego zamienników. Okazało się, że bazylia nadaje wodzie charakterystycznego aromatu (zawiera olejki eteryczne) – napój z tą rośliną pięknie pachnie. Z pewnością bazyliowa woda jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które nie lubią smaku zwykłej wody.

Woda z bazylią – jak działa na organizm?

Woda z bazylią to napój, który ma pozytywny wpływ na zdrowie. Zawiera wartościowe związki. Wśród nich cytral, limonen, terpineol, eugenol. Ze względu na dużą zawartość witaminy C stymuluje do pracy układ odpornościowy. Po wypiciu wody z bazylią zmniejsza się ryzyko wystąpienia nudności (choćby po przejedzeniu). Napój jest naturalnym lekarstwem dla układu pokarmowego – niweluje wzdęcia i łagodzi niestrawność. Ułatwia przyswajanie składników odżywczych z pokarmu. Działa również uspokajająco i kojąco, zmniejszając poziom kortyzolu (hormonu stresu). Pozytywnie wpływa na zdrowie jamy ustnej. Ponadto ma działanie antynowotworowe, ponieważ zawiera związki polifenolowe, które niszczą wolne rodniki.

Czy woda z bazylią jest dobra na odchudzanie?

Bazylia nie tylko ma właściwości lecznicze, głównie ze względu na zawartość witamin (C, E i B6) oraz mikroelementów (potas, wapń, fosfor, magnez, żelazo). Jej ogromną zaletą jest to, że skutecznie usprawnia trawienie. Zawarte w niej olejki eteryczne wzmacniają perystaltykę jelit, pobudzają wydzielanie soku żołądkowego i ułatwiają przyswajanie składników pokarmowych. Napój w naturalny sposób oczyszcza organizm, nie tylko mobilizując układ pokarmowy do lepszego funkcjonowania, ale także poprawiając pracę nerek. Doświadczyłam tego na własnej skórze, że dzięki regularnemu piciu wody z bazylią organizm oczyszcza się z toksyn. Po bazyliowym detoksie czuję się dużo lepiej, jestem fit i waga również ruszyła w dół. Oczywiście, nie za sprawą samej bazylii. Stosuję odżywczą, dobrze zbilansowaną dietę i ćwiczę trzy razy w tygodniu 45 minut w siłowni.

Jak przygotować wodę z bazylią?

Najlepiej korzystać z bazylii, która rośnie w ogródku lub w doniczkach w naszym domy. Ja czasem kupuję tzw. sklepową bazylię w markecie. Koleżanka podpowiedziała mi, jak przedłużyć życie bazylii ze sklepu – po zakupie przesadzam ją do większej doniczki. Aby przygotować bazyliowy napój, wlewam 2 l wody do dzbanka. W misce blendera umieszczam około 15 listków bazylii, a następnie je blenduję. Gdy są rozdrobnione, wrzucam je do wody i mieszam. Gdy znudzi mi się ten smak, dodaję również cytrynę lub limonkę. W cieplejsze dni można wrzucić kilka kostek lodu. Na bazie bazylii można przygotować wiele różnych koktajli i napojów, choćby koktajl ananasowo-bazyliowy czy wodę poziomkowo-bazyliową lub cytrynowo-bazyliową.

