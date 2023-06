Chcesz zrzucić zbędne kilogramy i pozbyć się wzdęć? Posypuj potrawy bazylią

Bazylia ma aż 150 różnych odmian. Do najpopularniejszych należy z ta z zielonymi, gładkimi listkami. Ale można też kupić również inne rodzaje bazylii, na przykład czerwoną, grecką, tajską, waniliową lub cynamonową, które różnią się nie tylko wyglądem, ale i smakiem. Zarówno świeża bazylia, którą można uprawiać w doniczce na oknie, jak i suszona stanowią źródło cennych witamin (C, E, B6) i mikroelementów (potas, wapń, fosfor, magnez, żelazo) korzystnie wpływających na zdrowie.

Prozdrowotne właściwości bazylii

Swoje właściwości bazylia zawdzięcza głównie olejkom eterycznym, które:

wzmacniają perystaltykę jelit,

ułatwiają przyswajanie składników pokarmowych,

pobudzają wydzielanie soku żołądkowego.

Bazylia powinna znaleźć się w jadłospisie osób chcących schudnąć, gdyż przyspiesza przemianę materii, ale również tych, którzy mają różne dolegliwości trawienne.Wykazuje działanie rozkurczowe, dzięki czemu jest często stosowana w przypadku kolek. Reguluje produkcję gazów jelitowych po spożyciu wzdymających produktów, jak np. fasola, bób, czy tłuste sery, i w konsekwencji niweluje problem wzdęć. Zalecana jest również chorym na nadciśnienie tętnicze, gdyż z powodzeniem można nią zastąpić sól w diecie, która wpływa na poniesienie wartości ciśnienia.

Badania wskazują, że zawarte w liściach rośliny olejki eteryczne pomagają w zwalczaniu drobnoustrojów oraz szkodliwych patogenów, grzybów czy bakterii. Flawonoidy i polifenole, które znajdziemy w bazylii, hamują aktywność wolnych rodników i spowalniają procesy starzenia komórek organizmu. Bazylia korzystnie działa też na układ nerwowy: uspokaja, łagodzi stres, ale wzmacnia koncentrację oraz niweluje uczucie zmęczenia. Łagodzi dolegliwości bólowe w przebiegu migreny.

Zastosowanie bazylii w kuchni

Bazylia to przyprawa, która dobrze sprawdza się jako dodatek do mięs, warzyw oraz serów. Stanowi składnik sosu pesto, który jest tradycyjnie przyrządzany z puree z orzeszków piniowych, czosnku, oliwy z oliwek, soli i liści bazylii. Sos jest smacznym dodatkiem do kanapek makaronu lub bruschetty, czyli rodzaju włoskiej grzanki. Bazylię można dodawać też do ciast i deserów. Zalecana jest zwłaszcza do serników i deserów na bazie jogurtu. Wykorzystuje się ją również do aromatyzowania oliwy z oliwek, można ją dodać do orzeźwiających lemoniad na bazie cytryny i mięty.

Wypróbuj przepis na sałatkę Caprese z listkami bazylii

Przepis: Sałatka Caprese z truskawkami Pomidory w tradycyjnym przepisie zastąp truskawkami! Efekt cię zaskoczy. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 1 Składniki 2 kulki sera mozzarella

ok. 250 g truskawek

garść świeżych liści bazylii

oliwa z oliwek, sól, pieprz, opcjonalnie: ocet balsamiczny Sposób przygotowania Przygotuj składnikiSer odsącz z zalewy i pokrój w plastry. Listki bazylii umyj i osusz. Truskawki umyj osusz i pokrój. Podaj sałatkęNa talerzu ułóż plastry sera, truskawki, liście bazylii. Skrop oliwą i ewentualnie octem balsamicznym, dopraw solą i pieprzem. Podawaj od razu.

