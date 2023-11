Pijcie ten popularny sok, a kilogramy zaczną lecieć w dół. Zdążycie jeszcze przed sylwestrem

Sok pomidorowy jest doskonałym uzupełnieniem codziennej diety – zwłaszcza gdy próbujemy pozbyć się nadprogramowych kilogramów. Jest nie tylko smaczny, ale też bardzo zdrowy. W trakcie procesu odchudzania warto również sięgnąć po inne napoje, na przykład jesienny koktajl odchudzający z kardamonem. Jeżeli z kolei macie ochotę na „słodkie szaleństwo” – koniecznie spróbujcie fit tiramisu, gwarantujemy, że pokochacie ten obłędnie smaczny deser.

Sok pomidorowy idealny podczas odchudzania

Sok pomidorowy jest niskokaloryczny, zwłaszcza w porównaniu do innych soków warzywnych lub owocowych. Jest to bardzo istotne dla osób w procesie utraty wagi, ponieważ można cieszyć się jego smakiem bez dużego przyrostu kalorycznego. Jest on też dobrym źródłem potasu – składnika, który ułatwia wydalanie płynów. Dodatkowo jego niedobór może być przyczyną powolnego metabolizmu, który utrudnia odchudzanie.

Sok pomidorowy posiada również niski indeks glikemiczny, co może pomóc w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi. Powoduje więc łagodny wzrost glukozy, a więc nie sprawi, że „ujdzie” z was energia i szybko poczujecie głód. Dodatkowo ten napój jest bogaty w błonnik, który daje uczucie sytości, a także pomaga w kontrolowaniu apetytu. Zawiera on także liczne witaminy i minerały, które wpływają na kondycję całego organizmu. Dodatkowo znajdują się w nim antyoksydanty, które oczyszczają organizm z toksyn.

Jaki sok pomidorowy wybrać podczas odchudzania?

Taki sok pomidorowy możecie kupić w niemal każdym sklepie – zarówno w wersji oryginalnej (bez dodatków), jak i z aromatycznymi przyprawami ziołowymi. Należy jednak zwrócić uwagę, że takie gotowe soki mogą zawierać dodatek cukru, co zwiększa ich kaloryczność i utrudnia schudnięcie. Dlatego wybierajcie soki pomidorowe bez dodatku cukru.

Przy wyborze takiego gotowego soku pomidorowego czytajcie uważnie etykiety, sprawdzając, ile jest soli w danym produkcie. Jest to istotne, ponieważ sól niweluje działanie potasu i prowadzi do zatrzymywania wody w organizmie. Można jednak znaleźć już w sklepach soki pomidorowe pozbawione dodatku soli. Jeśli zdecydujecie się na zakup go w sklepie – najlepszy będzie świeży sok o krótkim terminie ważności.

Jak zrobić sok ze świeżych pomidorów?

Bez trudu możecie zrobić sok pomidorowy też w domu, wtedy napój ten będzie najzdrowszy. Warto eksperymentować podczas jego przygotowania, dodając różne przyprawy i zioła – będzie wtedy jeszcze smaczniejszy, dzięki czemu będziecie chętniej sięgać po ten napój. Pamiętajcie jednak, że picie soku pomidorowego może być elementem diety wspomagającej odchudzanie, jednak samo jego spożywanie nie spowoduje utraty wagi – musicie zadbać również o regularną aktywność fizyczną oraz zbilansowaną dietę.

Jak zrobić taki sok ze świeżych pomidorów? Wystarczy, że obierzecie pomidory ze skórki i pokroicie je na cząstki, a następnie wrzucicie do blendera (lub sokowirówki, wyciskarki) i dodacie odpowiednie przyprawy – idealnie sprawdzi się chili i bazylia, ale też oregano i tymianek. Taki sok pomidorowy pijcie zaraz po przygotowaniu lub lekko schłodzony.

