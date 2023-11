Ten spalacz tłuszczu kochały nasze babcie. Poznaj właściwości serwatki

Po serwatkę sięgają głównie sportowcy. Zresztą nie bez powodu. To cenne źródło łatwo przyswajalnego białka. Wspomaga regenerację organizmu po intensywnym wysiłku fizycznym. Wspiera procesy odbudowy i powstawania włókien mięśniowych. Uzupełnia aminokwasy utracone podczas treningu. Serwatka odgrywa jednak ważną rolę nie tylko w diecie osób aktywnych. Przekonaj się, dlaczego najlepiej umieścić ją w swojej codziennej diecie.

Dlaczego warto sięgać po serwatkę?

Serwatka zawiera wiele mikroelementów. Znajdziemy w niej między innymi wapń, potas, fosfor, jod, a także witaminy z grupy B i A. Udowodniono, że produkt ten wpływa pozytywnie na pracę układu sercowo-naczyniowego. Obniża ciśnienie tętnicze krwi i poziom „złego cholesterolu”. Dzięki temu zmniejsza ryzyko wystąpienia miażdżycy, udaru mózgu oraz zawału serca. Wzmacnia też kości i stawy. Dlatego powinny po nią sięgać osoby zagrożone osteoporozą (na przykład seniorzy i kobiety w okresie menopauzy).

Należy również zauważyć, że serwatka dobrze oddziałuje na układ trawienny. Nie obciąża przewodu pokarmowego. Przyspiesza perystaltykę jelit i usuwanie zbędnych produktów przemiany materii z organizmu. Stanowi remedium na różne dolegliwości gastryczne, takie jak zaparcia czy wzdęcia. Poza tym ułatwia spalanie tłuszczu. Oczywiście efektywność odchudzania zależy też od innych czynników. Picie serwatki nie pomoże, jeśli nie zadbamy o dobrze zbilansowaną dietę i odpowiednią dawkę aktywności fizycznej.

Serwatka jako napój ma jeszcze jedną ważną zaletę – doskonale gasi pragnienie, a w dodatku wspomaga odporność organizmu. Nasze babcie chętnie sięgały po nią nie tylko by, zgubić zbędne centymetry w pasie, ale też szybciej zwalczyć różnego rodzaju infekcje. Serwatka wykazuje właściwości przeciwzapalne, przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne oraz antyoksydacyjne. W rezultacie neutralizuje szkodliwy wpływ wolnych rodników i pośrednio zapobiega rozwojowi chorób o podłożu nowotworowym. Co więcej, spowalnia procesy starzenia się organizmu.

Jak zrobić serwatkę w domu?

Serwatkę można nabyć w sklepie lub na targu z żywnością. Lepiej jednak przygotować ją samodzielnie. Wtedy zyskamy pewność, że nie zawiera żadnych ulepszaczy smaku ani konserwantów. Wbrew pozorom zrobienie napoju jest bardzo proste, choć wymaga odrobiny cierpliwości. Potrzebujesz do tego oczywiście mleka. Najlepiej sprawdzi się to prosto od krowy, owcy lub kozy. Jeśli nie masz świeżego produktu pod ręką, wykorzystaj wariant pasteryzowany. Zwróć uwagę, że nie chodzi o mleko UHT. Tego typu wyrób jest sterylizowany. Nie sprawdzi się przy robieniu serwatki.

Aby zrobić serwatkę, podgrzej mleko do temperatury 22-28 stopni. Dodaj 3-4 łyżki śmietany (12 lub 18%) i odstaw miksturę na minimum 48 godzin w ciepłe miejsce. Mleko musi się zakwasić. Gdy do tego dojdzie, ponownie podgrzej całość. Poczekaj aż zacznie się ścinać i powstanie twaróg. Całą masę przecedź przez sito i odsącz ser. Nie wylewaj płynu, który pozostanie po odcedzeniu twarogu. To właśnie serwatka. Przelej ją do osobnego naczynia. Możesz przechowywać napój w lodówce przez 2-3 dni. Jeśli nie przepadasz za naturalnym smakiem serwatki, wzbogacaj nią zupy lub koktajle.

Czy każdy może pić serwatkę?

Serwatka zawiera laktozę, czyli cukier mleczny. Nie jest więc wskazana dla osób z nietolerancją tego składnika. Może u nich wywołać nieprzyjemne dolegliwości gastryczne, takie jak bóle brzucha czy biegunkę. Należy też pamiętać, by nie wypijać zbyt dużych ilości płynu za jednym zamachem. Jedna szklanka serwatki dziennie w zupełności wystarczy, by osiągnąć zadowalające efekty.

