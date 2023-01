Co się stanie, gdy zrezygnujesz z nabiału na tydzień?

Nadmiar nabiału w diecie może prowadzić do dolegliwości układu pokarmowego i do alergii skórnej. Co się stanie, gdy wykluczysz nabiał z diety?

Nabiał w diecie może powodować wzdęcia, bóle brzucha, a także przyczyniać się do występowania alergii skórnych. Co ciekawe, objawy nietolerancji nabiału mogą pojawić się nagle, u osób w każdym wieku. Nawet ci, którzy do tej pory nie czuli się źle po zjedzeniu produktów mlecznych, mogą nagle zacząć odczuwać symptomy nietolerancji laktozy. Nabiał a problemy żołądkowo-jelitowe Wiele osób zaczyna podejrzewać u siebie nietolerancję laktozy oraz białek mleka krowiego ze względu na nawracające bóle brzucha i dolegliwości żołądkowe po spożyciu nabiału. Rzeczywiście, nietolerancje pokarmowe objawiają się najczęściej wzdęciami, bólami brzucha, bulgotaniem w żołądku, nadmiernym gromadzeniem gazów i problemami z wypróżnieniem. Z wiekiem te objawy mogą się nasilać, a osoby, które do tej pory nie miały większego problemu ze strawieniem nabiału, nagle ze zdziwieniem obserwują nawracające dolegliwości bólowe po wypiciu latte ze spienionym mlekiem czy zjedzeniu makaronu z sosem serowym. W takiej sytuacji warto w pierwszej kolejności zrezygnować z udziału nabiału w diecie. Dobrze jest zrobić tygodniowy eksperyment, polegający na wykluczeniu wszystkich produktów mlecznych i obserwowaniu reakcji swojego organizmu. Bardzo możliwe, że wzdęcia i bóle brzucha ustąpią. W takiej sytuacji mamy odpowiedź na pytanie, dlaczego czujemy się źle, nie mamy energii i często odnosimy wrażenie, że nasz brzuch do wzdęty balon. Warto wykonać badania na nietolerancje pokarmowe, bo być może okaże się, że cierpimy na alergię na białka mleka krowiego lub nietolerancję laktozy. Oprócz tego należy też całkowicie zrezygnować z jedzenia nabiału. Na szczęście w sklepach znajdziemy coraz więcej roślinnych zamienników, z których możemy komponować nasze ulubione dania. Jak nabiał wpływa na stan skóry? Produkty mleczne, bogate w białko serwatkowe i w laktozę, mogą negatywnie wpływać na kondycję skóry. Osoby mające cerę tłustą i mieszaną, skłonną do trądziku, mogą zauważyć, że w czasie zwiększonego spożycia nabiału stan ich skóry pogarsza się. Na jej powierzchni mogą pojawić się nowe zmiany trądzikowe i stany zapalne, można również zaobserwować zwiększoną produkcję sebum. U osób dorosłych bardzo często rozwija się trądzik różowaty, który również może nasilać się po spożyciu nabiału. W tym przypadku także trzeba zrezygnować z produktów mlecznych. Po wykluczeniu z diety nabiału i produktów zawierających białka mleka krowiego, cera powinna się wyciszyć. Nie dzieje się to nagle z dnia na dzień – aby można było zauważyć zmiany, powinno się zrezygnować ze spożywania nabiału przynajmniej na miesiąc. Czytaj też:

Skutki picia mleka krowiego. Czy nadmiar mleka może szkodzić?Czytaj też:

Czy naprawdę warto się katować? Prawdy i mity na temat detoksu