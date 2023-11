Koktajl odchudzający z 3 składników. Nie tylko pomoże zgubić kilogramy, ale też doda energii

Różnego rodzaju koktajle są świetną przekąską dla osób, które się odchudzają. Można je zrobić z niskokalorycznych warzyw lub owoców, ale też zmieszać je ze sobą. Również przyprawy i inne dodatki mogą nam pomóc szybciej pozbyć się nadprogramowych kilogramów, a do tego nadadzą ciekawego smaku przygotowanym napojom. Koniecznie spróbujcie na przykład jesiennego koktajlu odchudzającego z kardamonem.

Jak zrobić koktajl odchudzający z 3 składników? Przepis

Niskokaloryczny koktajl z trzech składników przygotujecie dosłownie w ciągu kilku minut. Musicie połączyć ze sobą pomidora, grejpfruta oraz zieloną kawę. Picie takiej mieszanki nie tylko sprawi, że proces odchudzania będzie prostszy, ale też po jego wypiciu będziecie mieć więcej energii, dlatego zamiast porannej kawy możecie postawić właśnie na ten napój.

Przepis: Koktajl odchudzający z dodatkiem zielonej kawy Taki koktajl szybko postawi was na nogi, ale pomoże też spalić tłuszcz. Będzie idealny o poranku, sami sprawdźcie! Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 1 Składniki 1 pomidor,

1 grejpfrut,

pół łyżeczki zielonej kawy. Sposób przygotowania Przygotujcie wszystkie składnikiNajpierw obierzcie grejpfruta i pomidora, a następnie pokrójcie je na mniejsze cząstki. Zblendujcie całośćCałość zblendujcie i dodajcie zieloną kawę. Później ponownie wszystko wymieszajcie. Koktajl możecie wstawić na chwilę do lodówki i podawać lekko schłodzony.

Musicie jednak pamiętać, że samo picie tego koktajlu nie spowoduje utraty wagi. Powinien być on jedynie dodatkiem do zrównoważonej diety oraz regularnej aktywności fizycznej.

Zielona kawa świetnie pomaga w odchudzaniu

Zielona kawa zawiera składniki odżywcze, które pozytywnie wpływają na ogólny stan zdrowia. Jest ona źródłem kofeiny, a w połączeniu z kwasem chlorogenowym (jest to naturalny związek roślinny, który występuje w ziarnach kawy przed ich paleniem) pomaga także spalić tłuszcz. Ma ona również działanie antybakteryjne i antyoksydacyjne, a dodatkowo korzystanie wpływa na metabolizm glukozy.

Miłośnicy kawy nie wyobrażają sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki tego napoju. Podczas odchudzania możecie jednak postawić na ten koktajl, który z uwagi na zawartość zielonej kawy, zadziała także pobudzająco.

Pomidor i grejpfrut – odchudzające składniki koktajlu

Również grejpfrut jest doskonałym składnikiem koktajlu odchudzającego ze względu na swoją niską kaloryczność (w 100 gramach jest tylko 42-50 kcal). Owoce te są także bogate w błonnik, który usprawnia pracę przewodu pokarmowego, ale też zmniejsza uczucie głodu, ponieważ zagęszcza znajdującą się w jelitach treść pokarmową. Pomaga także w regulowaniu apetytu poprzez utrzymanie uczucia sytości na dłużej. Dodatkowo owoc ten zawiera dużo wody, co też jest bardzo ważne podczas procesu odchudzania. Ma również niski indeks glikemiczny, dzięki czemu nie powoduje gwałtownego wzrostu poziomu cukru we krwi (a w konsekwencji spadku energii).

Podobnie jak grejpfruty – pomidory też są niskokaloryczne (w 100 gramach jest 18 kcal). Pomidory są także dobrym źródłem błonnika pokarmowego, który pomaga w regulacji trawienia oraz uczucia sytości. Dodatkowo cechuje je bogactwo składników odżywczych – zawierają dużo witamin (takich jak witamina C, K, A) oraz minerałów (takich jak potas), co korzystnie wpływa na ogólną kondycję całego naszego organizmu. Witamina C wspomaga także układ odpornościowy.

Czytaj też:

Pijcie regularnie ten napar, a pożegnacie się z boczkami. Szybko poczujecie się lżej, ale to nie koniecCzytaj też:

Suszone śliwki to prawdziwy mocarz odchudzający. Ważna jest jedna zasada