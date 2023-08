Zielona kawa – właściwości, skład, przeciwwskazania i skutki uboczne stosowania

W kawiarniach i sklepach dostępna jest kawa różnego rodzaju np. kawa mielona i rozpuszczalna. Jest to kawa palona, która została poddana procesowi obróbki termicznej. Tymczasem zielona kawa to taka, która nie została poddana obróbce termicznej, a jej ziarna jedynie oczyszczono z łusek nasiennych (tzw. proces ekstrakcji). W rezultacie są one dużo twardsze od ziaren palonych. Zielonek kawy nie należy więc mielić w domowym młynku, bo można go zniszczyć. Lepiej użyć do tego moździerza, by rozbić w nich ziarna lub kupić zmieloną kawę zieloną.

Zielona kawa zyskała popularność m.in. ze względu na właściwości odchudzające, ale sama w sobie nie zapewnia redukcji masy ciała. Choć suplementacja zielonej kawy pomaga spowolnić proces odkładania się tkanki tłuszczowej, to nie zastąpi odpowiednio zbilansowanej diety i aktywności fizycznej. Zielona kawa często znajduje się w składzie suplementów diety na odchudzanie. Trzeba pamiętać, że „magiczne tabletki”, które pozwalają w krótkim czasie oraz bez wysiłku pozbyć się zbędnych kilogramów, nie istnieją.

Chcąc wykorzystać drzemiący w zielonej kawie potencjał, warto dowiedzieć się więcej na temat jej działania na organizm, a także przeciwwskazań do stosowania i skutków ubocznych.

Jak uzyskuje się zieloną kawę?

Zielona kawa to kawa, która nie została poddana procesowi palenia. Proces przetwarzania zielonej kawy przebiega bez obróbki termicznej i uwzględnia pozbawienie ziaren łuski nasiennej. Brak procesu palenia pozwala zachować w ziarnach kawy więcej prozdrowotnie działających związków. Z ziaren zielonej kawy można przygotować napój, który pobudza organizm i jest bogaty w słynący z właściwości antyoksydacyjnych kwas chlorogenowy. Nie występuje on w tak dużej ilości w tradycyjnej kawie – większość kwasu chlorogenowego ulega bowiem rozpadowi w procesie palenia ziaren.

Zielona kawa – co znajduje się w jej składzie?

Ziarna zielonej kawy zawierają cenne dla zdrowia związki. W jej składzie znajdują się nie tylko substancje przeciwutleniające (kwas chlorogenowy), ale także witaminy m.in. C i witaminy z grupy B np. kwas pantotenowy i witamina B12 oraz składniki mineralne (np. wapń, potas, żelazo i cynk). W ziarnach zielonej kawy występują również olejki eteryczne. Co więcej, zielona kawa dostarcza do naszego organizmu białko, węglowodany, tłuszcze oraz błonnik pokarmowy.

Właściwości zdrowotne zielonej kawy

Niepalone ziarna kawy są źródłem składników odżywczych, które pomagają poprawić ogólny stan zdrowia i odgrywają istotną rolę w profilaktyce niektórych chorób. Zielona kawa ma inny smak niż kawa czarna.

Smak zielonej kawy przypomina nieco zieloną herbatę, która uważana jest za pogromcę wolnych rodników tlenowych. Okazuje się jednak, że zielona kawa ma znacznie silniejsze działanie antyoksydacyjne niż zielona herbata. Co więcej, może być spożywana przez osoby, które muszą z rezygnować z palonej kawy ze względu m.in. na dolegliwości żołądkowe.

Zielona kawa jest źródłem kofeiny, która w połączeniu z kwasem chlorogenowym wspiera proces redukcji masy ciała i pomaga utrzymać wymarzoną sylwetkę po zakończeniu stosowania diety. Badania wykazały, że stosowanie zielonej kawy przyspiesza proces przemiany materii, obniża poziom cukru we krwi, zmniejsza ryzyko rozwoju chorób cywilizacyjnych m.in. otyłości i miażdżycy oraz zmniejsza ryzyko rozwoju chorób neurodegeneracyjnych mózgu i nowotworów. Co więcej, zielona kawa usprawnia pracę układu immunologicznego, w pozytywny sposób wpływa na pracę wątroby, poprawia motywację, wpływa na sprawność umysłową i zdolności wysiłkowe, a także wspomaga redukcję cellulitu.

Przeciwwskazania do stosowania zielonej kawy

Systematycznie spożywana, zielona kawa korzystnie wpływa na ogólny stan zdrowia. Trzeba jednak pamiętać, że właściwości zielonej kawy nie są skutecznym sposobem na wszystkie schorzenia i dolegliwości zdrowotne. Co ważne – istnieją przeciwwskazania uniemożliwiające korzystanie z prozdrowotnych właściwości, które mają niepalone ziarna kawy. Zielonej kawy nie powinny spożywać m.in. kobiety ciężarne i karmiące piersią, osoby chorujące na serce i osoby z nadciśnieniem tętniczym. Zielona kawa obniża poziom cukru we krwi, dlatego nie jest polecana dla osób chorujących na cukrzycę oraz osób, u których występuje związana z chorobami lub przyjmowanymi lekami hipoglikemia.

Zielona kawa nie powinna być również stosowana przez dzieci i młodzież.

Zielona kawa – skutki uboczne stosowania

Zielona kawa zawiera kofeinę, co sprawia, że podnosi ciśnienie krwi. Obecne w niej związki wpływają również na poziom glukozy we krwi – spożywana w dużych ilościach może przyczynić się do wystąpienia objawów hipoglikemii. Obecna w zielonej kawie kofeina może wchodzić w interakcje z przyjmowanymi lekami.

W przypadku osób wrażliwych na działanie substancji pobudzających mogą pojawić się m.in.:

uczucie niepokoju,

drżenie rąk,

nadpobudliwość,

problemy z zasypianiem,

zaburzenia koncentracji.

Zielona kawa powinna być stosowana z umiarem. Choć jest źródłem cennych związków odżywczych oraz wspomaga odchudzanie, usprawniając przemianę materii i redukcję tkanki tłuszczowej, a także zmniejsza ryzyko wystąpienia efektu jo-jo, to jej nadmiar, może nam zaszkodzić. Trzeba też pamiętać, że podstawą dobrego zdrowia jest odpowiednio zbilansowana dieta i zdrowy tryb życia, który uwzględnia m.in. rezygnację z używek i codzienną aktywność fizyczną. Zielona kawa oraz inne suplementy diety nie są zamiennikiem zdrowego odżywiania i zdrowego trybu życia.

