Suszone śliwki to prawdziwy mocarz odchudzający. Ważna jest jedna zasada

Suszone owoce są źródłem nie tylko witamin i minerałów, ale również skarbnicą błonnika pokarmowego, który jest bardzo ważny w procesie odchudzania. Są więc świetną przekąską dla osób, które walczą z dodatkowymi kilogramami. Warto sięgnąć między innymi po suszone śliwki, ale uważajcie, by nie jeść ich w nadmiarze. Pamiętajcie też, że spożywanie tego produktu nie sprawi, że „magicznie” schudniecie – jest to jedynie dodatek, a najważniejsze jest przestrzeganie zasad zbilansowanej diety oraz regularna aktywność fizyczna.

Suszone śliwki – doskonała przekąska na odchudzanie

Suszone śliwki to idealna przekąska podczas odchudzania. Są one bogate w błonnik, który sprzyja regulacji trawienia, zapobiega zaparciom i utrzymuje uczucie sytości na dłużej. To z kolei pomaga w kontrolowaniu apetytu i sprawia, że nie podjadamy kalorycznych przekąsek między posiłkami. Mają także niski indeks glikemiczny, co oznacza, że ich spożycie nie powoduje gwałtownego wzrostu poziomu cukru we krwi.

Dodatkowo suszone śliwki zawierają także inne składniki odżywcze, takie jak przeciwutleniacze, witaminy (takie jak witamina K i witamina A) oraz minerały (takie jak potas i magnez), które wspomagają zdrowie naszego całego organizmu. Mają również działanie przeczyszczające i usprawniają usuwanie toksyn.

Ile suszonych śliwek jeść dziennie?

Najważniejsze, by spożywać suszone śliwki z umiarem – w przeciwnym razie może dojść do nadmiernego spożycia kalorii, przez co efekt będzie odwrotny niż ten zaplanowany. Ilość suszonych śliwek, które można spożywać dziennie na diecie odchudzającej, zależy od kilku czynników, takich jak całkowita zawartość kalorii w diecie, aktywność fizyczna.

Należy pamiętać o tym, że suszone śliwki to dość kaloryczny produkt ze względu na skoncentrowaną zawartość cukru. Jedząc je na diecie odchudzającej, bardzo ważne jest zachowaniu umiaru – są one bardziej kaloryczne niż świeże owoce, dlatego nie należy się nimi objadać. Postawcie na kilka sztuk dziennie. Dobrze sprawdzą się też jako dodatek do różnych potraw, na przykład owsianki, jogurtu czy domowych wypieków.

Odchudzające napoje z suszonymi śliwkami

Gdy próbujecie zrzucić nadprogramowe kilogramy – warto sięgnąć także po napoje przygotowane na bazie suszonych śliwek. Świetnie sprawdzi się między innymi sok z suszonych śliwek, który jest banalnie prosty w przygotowaniu – wystarczy, że 350 gram tych owoców zalejecie pięcioma szklankami gorącej wody i odczekacie 24 godziny. Inną opcją przygotowania tego soku jest napój z suszonych śliwek, jednak w wersji zblendowanej, przez co jest nieco bardziej sycący.

Możecie postawić także na odchudzający koktajl z suszonych śliwek, który wysysa tłuszcz i usprawnia trawienie. Do jego przygotowania będziecie potrzebować jeszcze jogurtu naturalnego, siemienia lnianego i płatków owsianych (te produkty też bardzo dobrze wpływają na proces odchudzania).

